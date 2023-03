El colaborador ha acusado a la guionista de ‘Sálvame’, Mayte Ametlla, de estar cometiendo un delito al hablar de su relación con Fran Antón

La relación de Kiko Hernández y Mayte Ametlla está más tensa que nunca. La guionista del programa volvía a protagonizar un enfrentamiento en directo en pleno ‘Sálvame‘ con el colaborador, que acababa amenazándola con demandarla como siguiera hablando de su relación con Fran Antón.

Todo empezaba cuando la guionista bajaba al plató de ‘Sálvame’ para contar una nueva información que tiene el programa sobre un nuevo negocio del colaborador en Melilla. Al parecer, presentará el próximo 21 de marzo una gala en la ciudad autónoma. Asimismo, apuntaba que Kiko Hernández conocería a Fátima Kaddur, contacto en el Ayuntamiento de Melilla, por medio de Fran Antón, un amigo con el que se le relaciona.

«Nos han dicho que hay una relación estrecha entre Fran Antón y Fátima Kaddur«, afirmaba Ametlla, algo que Kiko Hernández negaba a gritos: «Eso es falso». Pero la guionista, lejos de achantarse, soltaba: «Escucha, a lo mejor no te lo ha contado todavía, y es uno de esos secretos de alcoba que no habéis compartido. Quizás es eso«.

Kiko Hernández amenaza a Mayte en ‘Sálvame’ y le hace una grave acusación

Kiko Hernández decidía no contestar a las palabras de su compañera, pero ella seguía con su discurso: «Jorge Javier Vázquez ayer te preguntó si querías empadronarte en Melilla». Tras sus palabras, daba paso a un vídeo para que toda la audiencia pudiera ver lo sucedido en el programa anterior. Y era tras la emisión cuando Kiko Hernández sacaba su furia y amenazaba al rostro de ‘Sálvame’.

«Oye Mayte, lo de ‘secretos de alcoba’ que has dicho antes, ¿a qué te refieres? ¿que yo mantengo una relación con Fran Antón?«, le preguntaba Kiko Hernández visiblemente molesto. «Luego te lo aclaro», contestaba ella mientras el colaborador seguía: «Llevas diciendo eso toda la tarde, que lo vas a aclarar y luego no lo aclaras. Es que si lo has dicho que sepas que estás cometiendo un delito«.

«¡Qué exagerado!», reaccionaba Ametlla, a lo que Kiko sentenciaba: «No, no, exagerado no. Lo dice la ley, léela, léela porque es un delito. Lo vuelvo a repetir, una broma vale, pero cuatro, directamente nos vamos al juzgado«. Por su lado, Mayte Amtella se libraba de responsabilidades al mantener que «se pueden tener secretos de alcoba con amigos».