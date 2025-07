Patricia Pardo asiste a un momento en directo en Telecinco ante el que pone el grito en el cielo: "No hay derecho"

Patricia Pardo se ha partido en dos este martes en 'Vamos a ver' con uno de los casos abordados en la sección de actualidad del programa de Telecinco. Y es que, hoy mismo, se iba a celebrar en Málaga el juicio contra un hombre que está acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra y de su propio hijo. Sin embargo, a raíz de la huelga de jueces y fiscales, ese juicio se ha suspendido.

Marisa, la exmujer del acusado que le denunció por abusar presuntamente de sus dos hijos, ha entrado en directo en el magacín de Joaquín Prat totalmente desolada y temblando. La noticia de la suspensión ha caído como un jarro de agua fría, ya que llevaba dos años esperando a que tuviera lugar ese juicio y que se resolviera con la entrada en prisión del individuo.

La entrevistada ha pedido justicia porque considera que su exmarido no puede quedar libre al representar un peligro para cualquier persona que se cruce por la calle. Y es que esta persona, al que acusan de ser un presunto depredador sexual, se encuentra en libertad provisional.

Tras escuchar el desgarro de Marisa, Patricia Pardo se ha mostrado muy compungida: "Siento muchísimo la situación que estáis atravesando. Entiendo la tensión, los nervios y la frustración que tienes que sentir porque tienes clarísimo que es un delincuente y lo que le ha arrebatado a tus dos hijos y a ti misma; y lo que supone haberte enterado de lo que estaba haciendo este tipo tanto con su hijastra como con su propio hijo".

"Como tú dices es un depredador sexual y posiblemente haya víctimas potenciales que esta tarde se lo puedan encontrar en un parque; y de ahí la impotencia que estáis sintiendo y que vemos y sentimos desde aquí", ha proseguido la presentadora, indignada con este asunto.

Marisa ha explicado que tan solo hay una orden de alejamiento de 500 metros entre su exmarido y sus dos hijos. Por lo demás, goza de una libertad provisional sin medidas cautelares. "¿Qué garantía da un papel?", se ha preguntado la señora sin consuelo.

"Pues ninguna, Marisa, me encantaría poder decirte otra cosa, pero de verdad que no sabes cuánto lamento esta situación y cuánto siento tu impotencia y no poder encontrar las palabras exactas para, por lo menos, trasladarse un poco de consuelo", ha respondido Patricia Pardo.

"Solo te puedo decir que cuentes con este programa, con 'Vamos a ver', donde te mostramos todos nuestro apoyo y vamos a seguir respaldándote y apoyándote en la medida de lo posible en todo lo que te queda por delante", le ha trasladado la comunicadora gallega antes de finiquitar la conexión. "Es muy doloroso", ha añadido Pardo, muy afectada por el caso.