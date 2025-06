Antonio Montero apunta a lo que Álvaro Muñoz Escassi pretende frente a la final de 'Supervivientes 2025'

Este martes, en la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', pudimos ver cómo después del fuerte enfrentamiento que han tenido en la última semana, Álvaro Muñoz Escassi y Montoya firmaban la pipa de la paz y sellaban su reconciliación con un beso. Algo que este miércoles han analizado en 'Tardear' con Antonio Montero pronosticando lo que pretende el exjinete con este giro.

"En 'Supervivientes' se ha obrado el milagro, los dos grandes enemigos de esta edición, Escassi y Montoya, quién nos lo iba a decir, han hecho las paces. Esto es inaudito. Veremos lo que dura, pero de momento las paces las han firmado con un beso en todos los morros", empezaba introduciendo Verónica Dulanto.

Tras ofrecer las imágenes de la reconciliación de Montoya y Álvaro Muñoz Escassi, era Kike Quintana el primero que tomaba la palabra para dejar claro lo que pensaba de ese cambio en la relación después de que Frank Blanco cuestionara si se lo creían o no. "Escassi le está vendiendo a Montoya un piso en Torrevieja amueblado porque Montoya es un tío muy noble, muy natural y Escassi le está haciendo un jaque pastor porque sabe que él es el líder y le quiere comer la tostada", aseveraba el sobrino de Ana Rosa.

"Escassi ha conseguido con su actitud en estos dos últimos programas que te olvides de su silencio en estos dos meses", comentaba por su parte Antonio Montero. "Ayer, llorando con su hijo y con esa reconciliación yo creo que está muy bien situado", apostillaba el colaborador, apuntando a una estrategia de Álvaro en la recta final para acaparar votos y acercarse a la victoria.

Por su lado, Leticia Requejo clamaba contra ambos concursantes. "Que coñazo ver a estas dos personas como si fueran ahora mejores amigos. Visto lo visto echo de menos a Carmen Alcayde", decía. "Esto es muy claro: si no puedes con tu enemigo, únete a él", añadía Marta López. "No puede con su enemigo, Montoya ganador", apostillaba a gritos Kike Quintana.

Mientras, Raquel Bollo se atrevía a cuestionar a Escassi y Montoya. "Estoy de acuerdo en lo que decís, pero por parte de los dos. No creo que sea solo de Escassi, creo que Montoya no sería amigo de Escassi porque no es su perfil y Escassi de Montoya tampoco", destacaba. "No puedo estar más de acuerdo", decía Frank Blanco antes de que colaboradora y presentador señalaran que los "dos son muy listos y saben lo que están haciendo". "Pues claro que son listos", concluía Antonio Montero.