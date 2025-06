Álvaro Muñoz Escassi da un giro impensable en 'Supervivientes 2025' tras la última hora con Montoya

El pasado domingo durante la emisión de 'Supervivientes 2025' Álvaro Muñoz Escassi sorprendió a todos los espectadores al declinar participar en la final del reality. Tras 95 días de concurso, el jinete llegó a pedir su expulsión. Sin embargo, algo ha cambiado en los Cayos Cochinos puesto que el concursante ha decidido mostrar su mejor cara especialmente tras el drástico cambio en su relación con Montoya.

Tal y como se ha podido ver durante la gala de 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi y Montoya han decidido limar asperezas en la barca que les transportaba a Cayo Paloma. "¿Hacemos tregua? ¿Quieres? ¿Seguro? Mírame", le ha propuesto el jinete a Anita Williams, quien no ha dudado en tenderle la mano al igual que Montoya. Precisamente en la barca, este concursante no ha tenido reparo en acercarse a Escassi para darle un pico que el jinete no ha rechazo y con el que han sellado su reconciliación.

Ya con los concursantes reunidos en el 'Oráculo de Poseidón', Álvaro Muñoz Escassi ha bromeado: "Yo le veía desde hace dos o tres semanas que me miraba de reojo". Por su parte, Montoya ha continuado diciendo: "Yo ya le dije que las treguas las firmo y qué mejor que firmarlas así, con mucho amor. Me dijo que me olía la boca y no me olía".

Al ser preguntado por la experiencia y especialmente por dicho acercamiento, Álvaro Muñoz Escassi ha querido puntualizar: "A mí que estemos en armonía, felices, a gusto, disfrutando... como estamos esta semana, me encantó esta tregua, ese besito de tregua me encantó y les quiero agradecer a ellos dos sobre todo que hayamos hecho esa tregua y que estemos como estamos de bien".

En la misma línea, Escassi ha añadido: "Esto sí son días de disfrutar, de estar en 'Supervivientes', de sentirme... Me emociono y estoy muy feliz y muy contento, os lo agradezco a vosotros por los días que estoy echando". Cabe recordar que el concursante no dudó en pedir su expulsión.

Un episodio al que ha hecho referencia: "A mí me gusta estar siempre en armonía y no estoy en un sitio donde no estoy a gusto. Es verdad que he pasado días en los que se magnifica todo y he pasado momentos muy crispado, incómodos y cuando hemos llegado a conseguir la armonía que tenemos ahora mismo pues soy muy feliz y estoy en mi salsa y me encantan los juegos, pescar, el fuego, abrir cocos, charlar... todo estando en armonía".

El acercamiento de Anita Williams a Álvaro Muñoz Escassi

Por su parte, Anita Williams ha tomado la palabra para relatar cómo se fraguó la reconciliación: "Mi gente, mi familia más cercana y mis amigos saben que no me puedo ir a dormir peleada con la gente. Sí que es verdad que a lo mejor la lío, pero a los cinco minutos te estoy pidiendo perdón y esos tres o cuatro días que estuvimos distanciados no es que llorara por hacerme la víctima, sino que lo estaba pasando mal... Después de ver el oráculo me impacté hasta yo misma, no tenía ganas de discutir y cuando salimos le dije eso porque no me gusta convivir así". También Montoya ha declarado: "Aquí estamos para darnos cuenta de los errores que cometemos unos y los otros y que la armonía es lo que tiene que primar".