'GH DÚO 4': Lista completa de colaboradores de la gala de este domingo con Ion Aramendi en Telecinco

Tras su discreto estreno de este jueves, 'GH DÚO 4' estrenará este domingo la segunda gala semanal que conducirá Ion Aramendi y que llevará por título 'GH DÚO: Cuentas pendientes' tomando el relevo del tradicional debate.

Será una gala muy especial en la que se revelará la identidad de uno de los nuevos concursantes que entrarán a convivir en la casa de Tres Cantos. Lo único que ha confirmado por ahora Telecinco es que se trata de un concursante de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', que sigue en emisión a falta de ofrecer el reencuentro cuatro meses después y los debates finales.

Durante la noche, 'GH DÚO: Cuentas pendientes' desvelará también a sus ganadores los privilegios que obtuvieron tras la primera prueba al coger los petates premiados: la salvación para Raquel Salazar y Antonio Canales y el poder de la nominación directa para Mario Jefferson y Sonia Madoc.

Dos poderes que podrán utilizar cuando ambas parejas quieran a lo largo de la edición. Eso sí, solo podrán usarlo una vez, por lo que tendrán que ser hábiles si quieren que ese privilegio les favorezca. Por otro lado, los concursantes que no disfrutan de la suite participarán en una prueba de conocimientos en la que estarán en juego beneficios para ellos y en la que no podrán evitar mojarse.

Asimismo, Ion Aramendi abordará la última hora de la convivencia en la casa de 'GH DÚO 4' junto a un nutrido equipo de colaboradores entre los que se encontrarán Álvaro Muñoz Escassi, Mónica Hoyos, Carmen Alcayde, Amor Romeira, José María Almoguera y Miguel Frigenti, además de los defensores de Belén Rodríguez -Kike Quintana-, Raquel Salazar -Noemí Salazar-, John Guts -su amiga Marina Navarro-, Manuel y Gloria González -su amiga Cristina-, y Anita Williams -su amiga Candela-.