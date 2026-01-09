'GH DÚO 4' anota el peor estreno histórico, empeora las audiencias de 'GH 20' y sufre un inquietante batacazo en access

Telecinco estrenó 'GH DÚO 4' este jueves con la intención de remontar el vuelo tras su peor racha en audiencias. Sin embargo, ese objetivo, vital para Mediaset, no se ha cumplido como debería y el fantasma de 'GH 20' ha vuelto a vislumbrarse.

La gala inaugural del reality de parejas (y tríos) lideró en una noche de baja competencia, pero registró un insuficiente 13,7% de cuota pantalla pese a finalizar a las dos de la madrugada y reunió a apenas 800 mil espectadores en su tramo principal. Y mucho ojo, porque en la franja del access sufrió un batacazo monumental con un 7,7% de share (963.000); a años luz de 'El Hormiguero', su principal rival, que promedió un 16% y casi 2 millones de seguidores.

Cifras muy desalentadoras que, de entrada, ponen en cuarentena el futuro del formato. Para empezar, hablamos sin medias tintas del peor estreno para la marca 'Gran Hermano' en todas sus versiones, firmando el menor seguimiento de la historia con esos 821.000 televidentes. Ese récord en negativo lo ostentaba hasta ahora ‘GH 20’.

ARRANCA la nueva edición de #GHDúoEstreno en @telecincoes LÍDER de su franja de emisión de 23:12 a 01:59 horas con un 13.7%, 821.000 y 2.148.000 espectadores únicos



+56.3% de plusvalías



Supera el 18% en su parte final

Por señalar algunos datos elocuentes, el estreno de 'GH DÚO 4' empeora significativamente el resultado que obtuvo 'Gran Hermano 20' el día de su lanzamiento en noviembre (8,7% y 15,8%). Es decir, obtiene un punto menos en el bloque express y se sitúa 2,1 puntos por debajo en el grueso de la emisión.

No hace falta explicar cómo continuó esa historia, con una tendencia descendente semana tras semana que acabó en su cancelación prematura; dos meses antes de lo previsto. Por tanto, este frío arranque obliga a replantearse seriamente la gestión del formato en las próximas semanas si no se quiere tropezar en la misma piedra y seguir una estela similar.

Además, también rinde peor que el debut de 'GH DÚO 3' (9,2% y 14,2%) el pasado año y pierde alrededor de 150 mil espectadores (976.000 vs 821.000). Otro indicativo más que pone en jaque a esta cuarta temporada, que se siente totalmente improvisada para rellenar el hueco y salvar los muebles hasta la llegada de 'Supervivientes'.

En conclusión, el público da un toque de atención de nuevo a 'Gran Hermano' incluso con un casting de celebridades, lo que constata la situación tan crítica que atraviesa la marca y la desconexión tan fuerte con Telecinco. Habrá que estar atentos a la evolución en las próximas entregas, pero el horizonte que se dibuja no es muy halagüeño.