Álvaro Muñoz Escassi declina la final de 'Supervivientes 2025' con Anita y Montoya y toma una inaudita decisión

Álvaro Muñoz Escassi ha llegado a su límite en 'Supervivientes 2025', mostrando así una cara que no habíamos descubierto hasta ahora en el concurso de Telecinco. "No me merece la pena este show", lamentó el concursante en la Palapa de anoche, donde puso los puntos sobre las íes al tener que medirse con contrincantes como Anita y Montoya, que para él no son merecedores de clasificarse para la final por lo que representan.

En una conversación con Borja González y Makoke, Álvaro verbalizó algo que pocas veces se ha oído a un participante, y menos en plena recta final. El exjinete se niega a estar en esa final con Anita y con Montoya y rechaza compartir un momento tan mítico como la llegada a los estudios de Mediaset en el helicóptero. Una decisión que llama poderosamente la atención y que, de cumplirse, sería algo inaudito.

"Yo no quiero llegar en el helicóptero. ¿Por qué? Pues porque no quiero montarme en el mismo helicóptero y ser el palmero de nadie ni estar en el show de nadie", sentenció Álvaro Muñoz Escassi muy convencido. "Si hay que pescar, iré a pescar; si hay que encender fuego, lo hago; si hay que ir a por leña, iré a por leña. Todo lo que haya que hacer lo haré por respeto al programa y a la audiencia, pero de palmero no", prosiguió el concursante.

"No quiero sentarme en una mesa con esos. No quiero trabajar con ellos. Es que aquí hay personas que, después de noventa días, no han cogido ni un pescado. Lo primero y lo básico que yo interpreto que es 'Supervivientes' es pescar, buscar leña, hacer fuego... Hacer todo o por lo menos intentarlo. Y si tú haces todo y lo intentas y luego además eres gracioso, divertido y eres polémico, vale, te lo compro, pero primero haz todo", reflexionó un certero Álvaro Muñoz Escassi.

Un Álvaro que está decidido a tirar la toalla y que se prepara mentalmente para perder 'Supervivientes 2025' frente a Montoya y Anita: "Me encanta la competición y me encanta ganar, pero sé hacer algo muy bien, que es perder". Eso sí, no ocultó la gran decepción que siente por la deriva que ha adquirido el formato: "Y que vaya a ganar uno que no ha pescado ni un pez o una que se va más gorda de lo que entró. Eso es muy fuerte".

Por otro lado, Álvaro Muñoz Escassi dio la explicación a por qué pidió su expulsión el jueves, y fue meridianamente claro: "Estoy saturado, y lo digo abiertamente. Estoy de que me hablen (Anita y Montoya) sin respeto, que me hablen tan mal, que me griten o que me levanten la voz. Ese tipo de cosas las llevo fatal. No es ninguna estrategia, es simplemente que las llevo mal y no lo soporto mas". "Pero es verdad que el público me salvó y decidió que me debería de quedar. Entonces pensé que debía hacer un esfuerzo y dar el doscientos por cien de mí", añadió. Sin embargo, con vistas a la final, tiene claras sus líneas rojas. ¿Las cumplirá?