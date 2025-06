Alertan de la razón por la que Álvaro Muñoz Escassi va a quedar apartado de la final de 'Supervivientes 2025'

El periodista Kike Calleja ha alzado la voz en 'Vamos a ver' de Telecinco este martes y ha apuntado por qué Álvaro Muñoz Escassi, gran peso pesado de 'Supervivientes 2025', va a quedarse a las puertas de la gran final que se disputará la próxima semana.

En el programa conducido por Joaquín Prat se ha formato un intenso debate sobre si el ex jinete ha sido un líder en la sombra mientras Montoya y Anita continúan su cruzada contra él y contra lo que denominan como ' la secta de Escassi', en la que entrarían Borja y Damián.

Y es que tanto Anita como Montoya no dejan de insistir en el poder de Álvaro Muñoz Escassi sobre el resto del grupo y en cómo ha jugado sus cartas durante estos tres meses manteniéndose en un segundo plano para no quemar en exceso su imagen.

"La estrategia que ha seguido Escassi es la de estar en silencio durante todo el concurso y ahora enfrentarse a los que él sabe que son favoritos y sus rivales más fuertes, Anita y Montoya", ha comentado a modo de valoración Pepe del Real.

"Enfrentarse ahora mismo a Montoya y Anita es una jugada muy arriesgada porque sabes que te estás poniendo en contra a todos los seguidores que tienen y que les llevan salvando durante todo el programa. Se la ha jugado mucho Álvaro", ha opinado por su parte la periodista Sandra Aladro.

Tras escuchar a sus compañeros, Kike Calleja, otro de los colaboradores habituales del club social de 'Vamos a ver más', ha tomado la palabra y ha asegurado por qué Álvaro Muñoz Escassi no va a estar disputando la gran final de 'Supervivientes 2025'.

"Escassi está poniendo el parche antes de la herida y él pensaba que se iba a ir el jueves pasado. Por eso, él decía que no le importaba marcharse porque sabe que lo ha hecho muy mal. Y yo apuesto a que este jueves se marcha él", ha sentenciado con total seguridad el tertuliano, antiguo reportero de 'Sálvame'.

De este modo, si se cumplen las predicciones de Kike Calleja, los finalistas serían Montoya, Anita, Borja y Damián. "Escassi iba muy bien, pero al final ha metido la pata", ha apostillado Adriana Dorronsoro, que tampoco ha tenido buenos presagios para el concursante más veterano tras la marcha de Makoke.

"Yo creo que la audiencia no perdona ese tropezón (la acusación falsa a Montoya). Álvaro se ha cavado su propia tumba y ha hecho a Montoya ganador de 'Supervivientes'", ha añadido Pepe del Real. "Por eso dijo el otro día que se quería marchar, porque sabe que no se lo van a perdonar y entonces prefiere ponerse en el disparadero diciendo que no le importa que le echen cuando realmente Escassi es un tío muy competitivo y le hubiera gustado llegar a la final", ha rematado Kike Calleja.