Álvaro Muñoz Escassi se planta ante 'Supervivientes' por Anita y señala manipulación: "No merece la pena seguir"

No están siendo días fáciles para la convivencia en 'Supervivientes 2025' debido a la tensión que se respira entre los concursantes. Tras los encontronazos vividos una semana, ahora un comentario de Álvaro Muñoz Escassi ha hecho explotar a Anita Williams en La Palapa. Esto ha generado un nuevo frente entre ambos que se ha extendido al resto del grupo incluyendo a compañeros como Montoya.

En esta ocasión, el conflicto se ha generado después de que el reality emitiese un vídeo del jinete marcando distancias respecto a compañeros como Montoya o Anita: "No quiero montarme en el mismo helicóptero ni ser el palmero de nadie".

El sevillano no se ha quedado ahí puesto que no ha dudado en lanzar indirectas sobre el concurso de Montoya: "Hay personas que después de noventa días no han cogido ni un pescado. 'Supervivientes' es pescar, coger leña, hacer fuego... Hacer todo o al menos intentarlo y si haces todo o lo intentas, eres gracioso, divertido y compañero o polémico, te lo compro, pero primero haces todo".

Si una crítica de Álvaro Muñoz Escassi ha destacado sobre las demás, esa ha sido la referida al físico de Anita Williams quien, debido al isotónico, se ve mucho más hinchada. "Que vaya a ganar uno que no ha pescado ni un pescado o una que se va más gorda que entró", ha soltado el concursante. Las reacciones en La Palapa por parte de Montoya y Anita no han tardado en llegar.

A petición de Sandra Barneda, Escassi ha declarado: "Anita pesa más que cuando entró". Ante ello, la principal aludida ha reaccionado: "Has dicho gorda y creo que tal y como esta la sociedad llamar a esto gorda es, vamos, demasiado heavy. ¿Esto es gorda?". Por su parte, Sandra Barneda ha intervenido asegurando: "Para matizar. No ha utilizado la expresión está gorda, sino una persona que ha engordado, el verbo engordar más que cuando entró y eso nadie lo sabe".

Montoya, a la yugular de Álvaro Muñoz Escassi

Anita Williams no ha sido la única en saltar contra el sevillano. Montoya tampoco se ha quedado callado frente a Escassi: "Gracias por hablar y expresarse, que se trata de exponer la persona que es. Quedó un poco de bien queda conmigo, luego juego sucio... Para empezar, si va a por mí por lo de la pesca, yo ya he pescado y no tengo por qué darle explicaciones. Hago supervivencia también y aparte soy gracioso y real cosa que este señor no lo es. El papismo se ha acabado y no hay más que decir. Prefiero ser feliz a tener razón y un superviviente para mí no es esto, una persona que falta al respeto y no juega limpio. ¡Hay que jugar más limpio en la vida!".

Una vez que la presentadora le ha dado la palabra, Escassi ha advertido del cambio de actitud de Montoya tras su reconciliación. "Creía que después de eso, di mi brazo a torcer y le dije de seguir como estábamos y a la siguiente palapa vuelvo a ver que era ataque directo hacia mi y dije mira chico, tonto no soy. Si vamos a estar fingiendo y ahora vienes aquí y me vas a echar otra vez y dar la patada en la boca sin venir a cuento...". Lejos de quedarse callado, el jinete ha vuelto a la carga: "Dije que no me merece más la pena seguir con el show con alguien que es de una manera en la playa y de otra aquí".

Los conflictos en la convivencia, a tenor de los vídeos emitidos, no ha cesado. En esta nueva ocasión, Anita Williams ha explotado contra sus compañeros acusándoles de falta de empatía después de que nadie le preguntara tras la picadura de un erizo. "Un poquito de empatía. Preocuparse por la gente que ha tenido la mano... Es la compañera, persona, que sale con el dedo y antes que ole y ole, vamos a preocuparnos", ha denunciado Montoya.

Ya en La Palapa Borja González se ha excusado asegurando haberla preguntado. Por su parte, Makoke no ha dudado en mostrar su hartazgo ante lo que considera un "discurso victimista". Así pues, los dos han asegurado haberse preocupado por ella además de tildarla de exagerada: "Parece que cada vez que les pasa algo hay que salir corriendo a decir "oye, ¿estás bien?"".

Álvaro Muñoz Escassi: "Hacen un discurso tan victimista pensando que la audiencia es tonta"

Un argumento que ha hecho estallar a Anita Williams: "Yo hoy me coso la boca, creo que ya he dado mi opinión muchas veces, paso, ya está. Después de esto ha salido Escassi diciendo "ay me he clavado cinco pues y todos "¿estás bien?"". "¡Qué poca vergüenza!", ha clamado el jinete ante lo que Anita ha vuelto a estallar, esta vez levantándose de La Palapa al grito de: "Estoy harta, está todo grabado. Mentirosos, panda de falsos. Una final de falsos. Ojalá esté grabado, falsa no soy".

Una queja que no ha callado a Álvaro Muñoz Escassi: "Hacen un discurso tan victimista pensando que la audiencia es tonta y es que les están tomando el pelo". Tal ha sido la tensión registrada que Sandra Barneda ha tenido que intervenir: "A la audiencia se la tiene que respetar y la audiencia no es tonta, sobre todo la audiencia. Si decide salvar a una persona, es soberana. Si decide salvar o eliminar es soberana y yo creo que sobre todo no es tonta".