Este miércoles, 'El tiempo justo' conectaba con Pilar Gutiérrez, la mujer más franquista de España para analizar con ella la polémica por la visita de Georgina Rodríguez al Valle de los caídos. Y en medio de la conexión se producía un fuerte rifirrafe entre Luis Pliego y Antonio Montero por la apología que se estaba haciendo del franquismo en directo.

Y es que la visita de la mujer de Cristiano Ronaldo con sus hijos al Valle de los Caídos ha provocado una lluvia de críticas. "Hay que resignificar también ese espacio. En ese lugar ya no hay ningún dictador, tampoco está Primo de Rivera por lo que me parece bien que ella vaya y resignifique ese espacio para el culto que es Cuelgamuros, que deberíamos dejar de utilizar lo del Valle de los Caídos", sostenía Luis Pliego de primeras.

"Yo solo digo que invito a quién no lo conozca que vaya y lo vea porque es una obra espectacular, es un conjunto impresionante", defendía Antonio Montero. "Es un conjunto histórico y ha dejado de tener el sentido que tenía", apostillaba Alejandra Prat.

Justo después, Joaquín Prat conectaba con Pilar Gutiérrez, que le dejaba claro al presentador que fue "Sonsoles Ónega la que me proclamó la mujer más franquista, yo no lo soy, hay mucha gente más franquista en España que yo y son un porcentaje muy alto como se ve en las encuestas".

Sobre las críticas a Georgina Rodríguez, Pilar Gutiérrez defendía que es "un ejemplo más de la represión social que se está poniendo en marcha en España". "Es una censura para que la gente no quiera meterse en líos y se calle y para acabar con la libertad de expresión en España. ¿Dónde está el odio en España? Recomiendo al Gobierno que ponga en marcha el odiómetro porque hay un nivel de odio contra Georgina, que lo usen contra los que odian de verdad, no contra los disidentes", insistía la mujer.

"Si es que tampoco ha hecho apología del franquismo solo ha ido a escuchar misa", recalcaba Joaquín Prat. Tras ello, Pilar Gutiérrez aclaraba que Cuelgamuros es como se llamaba el lugar antes de que se construyera la cruz y denunciaba el abandono de Patrimonio Nacional de la zona recordando que era uno de los monumentos más visitados de nuestro país.

En pleno debate con Antonio Montero y Pilar Gutiérrez cuestionando lo que se hizo al sacar los restos de Franco de allí, Joaquín Prat recordaba que era una obra que hicieron los presos republicanos. "Eso no es verdad, la historia no es así", le replicaba el periodista a su compañero. "Los presos pedían ir, la mayoría del tiempo eran obreros libres", añadía la mujer desde Cuelgamuros.

"Es que al final los que no se quieren enterar de las cosas no leen y no se informan de la gente que sabe y conoce la historia con detalle y pruebas", insistía Antonio Montero. "¿Pero estamos haciendo apología de las buenas praxis del franquismo porque ya es lo que me faltaba por escuchar?", le espetaba Luis Pliego. "Ahora resulta que Franco era un gran empresario y el Juan Roig de la dictadura venga hombre", apostillaba el director de Lecturas.

"Eran presos que estaban trabajando", incidía Pliego. "Y que cobraban", le repetía Antonio Montero. "¿Y quién lo ha dicho, lo han contado los presos?", repreguntaba el periodista. "Es que ya es lo último, apología del franquismo en directo", sentenciaba Pliego.