Memoria democrática en RTVE: Nuevo formato sobre el franquismo y la Guerra Civil con una guionista de 'Salvados'

Tras haber conmemorado en 2025 los 50 años del franquismo con la emisión de varios documentales y después de haber desempolvado imágenes de aquella época en 'Los archivos secretos del NO-DO', ahora TVE prepara un nuevo programa para hablar de las consecuencias de la guerra civil y el triunfo del franquismo.

Así, RTVE ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de '¡Cuánta guerra!', un nuevo formato donde diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a la periodista Conchi Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil y descubren en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto. Algunos murieron en combate, otros protagonizaron heroicidades, y la mayoría de historias quedaron recogidas en archivos que el equipo del programa sacará a la luz.

En cada episodio de este nuevo formato de RTVE, Conchi Cejudo y su invitado vivirán una road-movie en la que seguirán el periplo de su antepasado en lo que supondrá un viaje intenso tanto en lo físico como en lo emocional y todo ello bajo la atenta mirada de la audiencia.

Juntos visitarán los espacios que pisaron sus seres queridos: trincheras, refugios antiaéreos, campos de prisioneros o calles bombardeadas que les trasladarán a lo que un día sintieron. De ese modo, '¡Cuánta guerra!' permite que el invitado reviva la historia de su antepasado, compartiendo con Conchi Cejudo y con la audiencia momentos llenos de complicidad, revelaciones inesperadas y descubrimientos emocionantes.

La huella que dejó la Guerra Civil afectó en diferente medida a las familias españolas, pero quien más quien menos, tiene una memoria relacionada con ella. El papel de las personalidades que participan en '¡Cuánta guerra!' es esencial para mostrar que todos tenemos una historia familiar relacionada con el conflicto. Empatizaremos así, a través de las vivencias de sus seres queridos y los sentimientos que estas revelaciones sobre su pasado producen en ellos.

Todas y cada una de las experiencias vitales no ayudan solo a conocer un pasado individual, sino también a realizar un ejercicio de memoria colectiva noventa años después. Además, el formato pone de relieve el valor de los archivos históricos, sin los cuales sería imposible completar la investigación y llenar los vacíos de las historias familiares.

‘¡Cuánta guerra!’ es una producción de RTVE con la colaboración de Minoría Absoluta ('Los archivos secretos del NO-DO', 'El año en que naciste') y está basado en el formato original 'Quanta guerra', de 3Cat.

Conchi Cejudo, de guionista de 'Salvados' a presentadora de '¡Cuánta guerra!' en RTVE

Conchi Cejudo es una periodista especializada en documental, podcast y programas informativos y de entretenimiento, con más de diecisiete años de experiencia. La presentadora de '¡Cuanta guerra!' combina experiencia y sensibilidad y su trayectoria la sitúa como una de las voces más comprometidas y respetadas del periodismo narrativo y documental en España.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, graduada en Educación Social por la Universidad de Santiago de Compostela, y con un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid, sus trabajos combinan sensibilidad narrativa y precisión documental, algo que se refleja en proyectos como 'Vidas Enterradas', Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2018 y Ondas al mejor programa de radio en 2015. En RTVE ha dirigido y escrito documentales para RTVE Play como la serie 'Suicidio. El dolor invisible', o programas como 'Las abogadas & compañía'. Además ha trabajado como guionista de 'Anatomía de' y 'Salvados' en La Sexta.