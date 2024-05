Un micrófono abierto de Alejandra Rubio pone así en entredicho el puesto de Antonio Montero

Tras la visita de Jeimy Báez a ‘De Viernes’, este lunes ‘Así es la vida’ ha recuperado parte de su entrevista para que Alejandra Rubio respondiera a las palabras de la ex de su novio Carlo Costanzia. Una vez más, la colaboradora decía que no quería responder pero el programa debatía sobre una de las declaraciones de Jeimy que ha llevado a que Antonio Montero se llevara un grueso corte.

«¿Tuviste la oportunidad de verlo Alejandra?», le preguntaba Sandra Barneda antes de dar paso al vídeo. «La verdad es que no, para que te voy a mentir. Es que fue día de amigos», se excusaba Alejandra. «¿Y no pusisteis la tele y Telecinco?», le repreguntaba Sandra. «Es que no estábamos en casa», respondía ella.

Durante todo el vídeo no se pararon de ver caras y gestos de Alejandra Rubio de incomodidad. A la vuelta, la colaboradora era clara y contundente: «No tengo nada que decir», aseveraba. «¿Te ha sorprendido algo?», repreguntaba Sandra Barneda. «A mí ya no me sorprende nada», insistía Alejandra.

Y justo después era Teresa Bueyes la que tomaba la palabra para decir que no se creía lo que había contado Jeimy de que Carlo se había arrancado la pulsera telemática durante una discusión. «Es que es absurdo, es ridículo», destacaba la abogada. «Pero no sé porque decimos que le arrancó, ella dice que es un teléfono enchufado a la red», replicaba Antonio Montero. «Creo que la expresión arrancarla la utiliza ella», le corregía Sandra Barneda.

«Porque yo entiendo que sería un momento en el que dice a la mierda y se lo arranca», explicaba Antonio Montero. «Pero que no se puede hacer eso», le replicaba Teresa Bueyes. «La ignorancia hijo, si es que la ignorancia…», le soltaba entonces Alejandra Rubio. «Yo es que de presos sé muy poco», se justificaba él.

Alejandra Rubio le suelta un guantazo a Antonio Montero

Lejos de quedarse callada, Alejandra Rubio le daba un palo a Antonio Montero cuestionando su trabajo en ‘Así es la vida’. «Pero para estar trabajando en televisión hay que saber un poquito de todo, ¿no? Porque si vienes aquí a comentar lo normal es que te informes», le espetaba Alejandra sin pudor. «Pero lo he intentado averiguar y todavía no sé si el aparato ese lo puede desenchufar él, se lo desenchufa ella o si lo puede desenchufar una señora con el aspirador», le contestaba el colaborador.

«¿Puedo hablar Antonio, que la que sabe soy yo?», le contestaba Teresa Bueyes. «Tiene que pedir permiso que está cumpliendo una condena», explicaba la abogada. «¿Para quitar el enchufe hay que pedir permiso?», se interesaba Antonio. «Esto es surrealista de verdad te lo digo, yo paso, no voy a participar en nada de esto», se escuchaba decir a Alejandra Rubio por lo bajo.

Al ver que la cosa de iba de madre, Sandra Barneda pedía que «por favor no frivolicemos sobre esto» y se dirigía a Teresa Bueyes para saber que pasa si se desenchufa sin querer. «Tienes que llamar y dices que no ha pasado nada», explicaba ella. «¿Y si te lo desenchufan y te lo tiran por la ventana?», repreguntaba Sandra a lo que Teresa respondía que «tendría que denunciarla porque esto es un delito».

Después cuando el resto hablaban, el micrófono abierto de Alejandra Rubio captaba decirle a Antonio Montero lo siguiente: «Lo que te aguanto ehhh, cómo te pasas».