Todo ‘Así es la vida’ se subleva con Antonio Montero por la barbaridad que suelta: «¡Cállate ya!»

‘Así es la vida’ ha seguido analizando este miércoles la última hora en torno a Edmundo Arrocet después de que una amiga haya asegurado que es un hombre infiel y de que se haya recordado que se le acusó de bigamia en su país. Un asunto que ha provocado que Antonio Montero volviera a liarla y todos se echaran encima de él.

Y es que el colaborador trataba de defender una vez más a Edmundo Arrocet. «Yo creo que es compatible que él se pudiera quedar pillado de la madre de Gabriela, tener una relación esporádica y decirle oye mi vida está con mi mujer, e caso para darte la paternidad y ya está», aseveraba el colaborador de ‘Así es la vida’.

«Si es que estas cosas pasan todos los días miles de veces, estamos aquí que nos llevamos las manos a la cabeza y es algo habitual», proseguía diciendo Antonio Montero. «Claro que sí, todos los hombres que viajan dejan mujeres embarazadas en todos sus viajes», le replicaba Carmen Borrego.

«Tienes a Makoke, a Almudena y a Carmen indignadas», le advertía Sandra Barneda al colaborador. «Pero si es que es la historia de la humanidad que estáis diciendo», insistía Antonio tratando de hacer ver que todo era más normal de lo que se estaba tratando de hacer ver.

La barbaridad de Antonio Montero que indigna a todos en ‘Así es la vida’

Después de escucharle, Sandra Barneda no se podía contener y se levantaba de su asiento para ponerse de pie junto a las colaboradoras que estaban indignadas con lo que estaba diciendo su compañero. «¿Pero cómo que es la historia de la humanidad?«, preguntaba la presentadora. «Esto es la historia mayormente del sexo masculino que han hecho lo que les ha dado la gana durante muchos años», soltaba la catalana sin pudor llevándose el aplauso de sus colaboradoras.

«Y llega un momento en el que la legislación y la sociedad se está equilibrando y la libertad empieza donde le cuentas al otro lo que vas a hacer sino se acabó la libertad», destacaba indignada Barneda. «Sois muy antiguas», le replicaba Antonio Montero. «Ya está Antonio que es eso de la historia de la humanidad, así estaríamos contigo arrastrándome del pelo», le espetaba ella.

«En las historias de infidelidad que se ve siempre de una forma asquerosa y cínica hay muchas historias de amor», aseveraba Antonio. «No lo llames amor cuando quieres decir sexo», le soltaba Sandra Barneda volviéndose a levantar al ver que todas las colaboradoras seguían indignadas por lo que estaban oyendo.

Sandra Barneda se lleva las manos a la cabeza tras escuchar a Antonio Montero

Y cuando Makoke trataba de contestarle, Antonio Montero volvía a abrir un melón al hablar de las mujeres de Cuba. «A ver que va a subir el pan, ¿qué pasa con las mujeres de Cuba?», preguntaba entonces César Muñoz. «Con mucho cariño a Cuba pero tú sabes las mujeres que se despiden llorando de los hombres con los que tienen relaciones», trataba de explicar el colaborador.

«¿Pero de verdad que estás comparando? Me voy a poner seria de verdad. En un lugar donde la libertad…», le replicaba Sandra Barneda. «Nada, ya me callo», contestaba él. «Antonio de verdad», le pedía la presentadora. «Antonio cállate un mes», soltaba Makoke. «Pero si la mayoría es por un turismo sexual», le cuestionaba Sandra llevándose las manos a la cabeza. «Turismo sexual porque lo piensas tú que no piensas en otra cosa«, se atrevía a decirle Antonio. «Por favor, Antonio ya está«, le pedía ella. «Es que tu solo hablas de cosas feas y yo de cosas bonitas», volvía a decirle Antonio a la presentadora.