Arantxa del Sol se pronuncia con este elocuente comunicado tras su despido de Mediaset

El pasado lunes a última hora de la tarde, Mediaset sorprendía al enviar un comunicado a los medios de comunicación anunciando que había decidido prescindir de la participación de Arantxa del Sol en el plató de ‘Supervivientes’ tras salir a la luz su altercado con Ángel Cristo en Honduras. Un altercado en el que supuestamente la presentadora le habría pegado una colleja al hijo de Bárbara Rey cuando no había testigos y las cámaras no grababan.

«Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality», informaba Mediaset en dicho comunicado.

Con ello, Mediaset decidía vetar a Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’ y de todos los platós. Desde entonces, la presentadora solo se había pronunciado amenazando con demandar porque se había publicado un mensaje que supuestamente había escrito ella criticando a la cadena y a la organización de ‘Supervivientes’.

La reflexión de Arantxa del Sol en Instagram

Pero este viernes, Arantxa del Sol ha reaparecido en su cuenta de Instagram con un comunicado a través de sus storys en el que da las gracias a todos los que le han apoyado y pide perdón por lo sucedido reconociendo sus errores además de dejar claro que ahora se va a centrar en estar con los suyos.

«Queridos amigos y seguidores, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo y cariño que he recibido durante mi participación en el programa Supervivientes. Vuestras palabras de apoyo han sido, y siguen siendo, un bálsamo para el alma en estos momentos, máxime tras esta última semana que ha sido convulsa para mi y mi entorno», empieza diciendo.

«Tras reflexionar profundamente, poder descansar y estar con mi familia de nuevo, reconozco y me arrepiento de mis acciones, y aunque respondieron a la presión, a la coacción y a los nervios vividos en un momento muy específico del programa, no justifica mis actos, nunca. Me siento profundamente arrepentida», asevera Arantxa del Sol.

Después, la concursante de ‘Supervivientes 2024’ no duda en decir lo enriquecedora que ha sido para ella su paso por el reality de Telecinco pese a todo. «Estoy agradecida porque la experiencia en la isla ha sido enriquecedora y llena de aprendizajes, y es con lo que me quiero quedar: con esos buenos recuerdos que he vivido, que tengo y que llevaré siempre en mi corazón», destaca.

«Soy una mujer perfecta, llena de alegría y vitalidad, pero reconocer cuando es momento de recuperar fuerzas es igualmente importante. Ahora es tiempo de estar con mis seres queridos, recibir su amor y cuidar de mi misma. Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional día tras día», concluye diciendo Arantxa.

Cabe decir que esta publicación de Arantxa ha sido anterior a que Kiko Matamoros destapara en ‘Ni que fuéramos Shhh’ lo que pasó realmente entre la presentadora y Ángel Cristo en Honduras. Y es que según el colaborador, Arantxa le habría proferido «tres puñetazos» a Ángel Cristo y la organización habría silenciado a Ángel para que no contara esta información para proteger a Arantxa del Sol y sus posibles proyectos en la cadena.