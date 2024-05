Mediaset despide a Arantxa del Sol tras su incidente con Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Mediaset ha anunciado que impone un veto fulminante a Arantxa del Sol en cumplimiento de su actualizado y restrictivo Código Ético tras salir a la luz su polémico episodio con Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ cuando no grababan las cámaras y no había testigos. Lo ha hecho mediante un contundente y drástico comunicado distribuido a los medios de comunicación a última hora de este lunes.

Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality.

Con estas palabras, el grupo audiovisual asegura que la mujer de Finito de Córdoba no volverá aparecer en las galas del programa de supervivencia. Un auténtico mazazo para la expresentadora, cuya participación en ‘Supervivientes’ había supuesto su regreso a la pequeña pantalla tras años alejada.

Para contextualizar a quienes no conozcan los pormenores de ese «incidente» que reseña Mediaset, Arantxa del Sol reconoció este domingo en plató que el famoso episodio de la lancha se tradujo en un intercambio de fuertes insultos con Ángel Cristo y en «una colleja» que no captaron las cámaras y que la organización de ‘Supervivientes‘ decidió callar en ese momento porque el propio afectado, Ángel, no quiso emprender acciones tras ser consultado por la dirección.

Sin embargo, ahora que este suceso ha transcendido por boca de la propia Arantxa, y ante el enorme revuelo causado entre los espectadores, exigiendo medidas disciplinarias contra ella, Telecinco ha determinado que la medida a adoptar es que sea despedida en virtud de los principios que recoge el Código Ético y que, por ende, no vuelva a aparecer en los programas del reality. Una resolución tajante por el bien de la imagen de ‘Supervivientes’.