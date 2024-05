Escándalo en ‘Supervivientes’ con una agresión de Arantxa del Sol a Ángel Cristo que se tapó

Arantxa de Sol sigue dando que hablar a pesar de su salida de ‘Supervivientes 2024‘. La exconcursante ha conseguido poner contra las cuerdas al reality por su última confesión en relación a un suceso inédito con Ángel Cristo. Es necesario reseñar que durante la última gala del reality, Ángel colocó la pelota sobre el tejado de Arantxa invitándola a hablar de lo sucedido en una lancha durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Una acusación que ha dado mucho de lo que hablar y sobre la que la principal aludida se ha pronunciado. «Mira lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él. Le llamé ladilla, parásito. Le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir la información y, en un momento dado, le di una colleja. Le dije «ya te vale, ya te vale». Yo estaba súper enfadada y eso es todo», ha confesado la superviviente.

De igual manera, Arantxa del Sol ha querido excusarse asegurando haberlo hecho «por todas las mentiras que estaba contando». «La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido», ha añadido. Así pues, ha confirmado que el resto de concursantes sabían lo que estaba pasando.

«La única que tuvo el valor de ponerle en su sitio fue Marieta porque se lo contó a Marieta, se lo contó a Miri, a Blanca, que fue la primera a la que se lo contó. Además como cuatro versiones distintas». Finalmente, la enemiga íntima de Ángel Cristo ha rematado al concursante diciendo: «Lo tenían ya tramado (Ana y él) y nos han utilizado completamente».

Torrente de críticas contra ‘Supervivientes’ por no tomar medidas y tapar el episodio

La revelación de Arantxa del Sol ha destapado una de las grandes polémicas de la edición y es que la concursante ha narrado cómo hubo un contacto físico con su compañero. En mayor o menor medida, una agresión. Un hecho que la organización ocultó de cara a los espectadores y que ahora Sandra Barneda ha buscado condenar.

«En todo caso, te tengo que decir Arantxa que en ese episodio de la lancha en el que perdiste los papeles nada justifica que puedas dar una colleja a otro concursante o que hayas perdido los papeles. No lo justifica y tengo que decírtelo», ha asegurado la presentadora ante una afligida Arantxa del Sol. Finalmente, la superviviente ha decidido abandonar el plató consciente de la oleada de críticas que se le ha venido encima por dicho gesto.

A pesar de ello, los espectadores de ‘Supervivientes’ se han mostrado muy críticos con la actitud de Arantxa. «La señora de los valores insultando y dándole una colleja a Ángel», le ha afeado un seguidor a la superviviente.

De igual manera, los televidentes del reality no han dudado en cargar contra el mismo por no tomar medidas ante una agresión y sobre todo por no compartirlo y taparlo. «Estáis pasando los límites», ha advertido un espectador. En la misma línea, otros han apuntado: «El programa tapando una agresión. De mal a peor».

