Qué fue de Tia Carrere, la protagonista de la serie ‘Cazatesoros’ de Telecinco a sus 57 años

Ser mujer en Hollywood es difícil. Tener una carrera larga y prolífica está al alcance de muy pocas. Y cuando una comienza a cumplir años, todo comienza a complicarse. Más aún en la actualidad, en la que los estudios solo buscan actrices espectaculares, y el público siempre pide que no envejezcan, algo que no se le exige a sus compañeros masculinos. A las mujeres siempre se les exige mucho más, y al final muchas de ellas acaban pasando por el bisturí para tratar de mantenerse eternamente jóvenes. Un precio enorme el que hay que pagar para mantenerse en la primera línea de Hollywood. Aunque hay ejemplos de actrices que han triunfado y, pese a todo, han conseguido seguir trabajando en la industria según cumplían años. Ahí tenemos el ejemplo de Tia Carrere.

Pero, ¿de qué nos suena el nombre de Tia Carrere? Esa generación que creció en los 90 asociará su nombre a la mítica serie de ‘Cazaterosos’, que emitió Telecinco a finales de la década y comienzos de los 2000. Una ficción que seguía a la profesora de Arqueología Sydney Fox, y sus viajes por el mundo para luchar contra los traficantes y encontrar tesoros y obras de arte. Acompañada siempre por su fiel compañero Nigel, algo torpón pero muy inteligente. Tres temporadas que dieron para mucho, y que Telecinco repuso durante años. No es para menos. Aunque la factura visual era muy similar a la de otras series como ‘Hércules‘ o ‘Xena, la princesa guerrera‘, el carisma de Tia Carrere convirtieron a la serie un éxito.

Sydney Fox, nuestra profesora favorita.

La actriz daba vida a una especie de cruce entre Indiana Jones y Tomb Raider, y durante las tres temporadas que duró la ficción, se encontró por el camino el anillo de Ana Bolena, la Daga de Kali o incluso el sudario de Zeus. Pero, aunque fue la producción que más fama le dio a la actriz hawaiana, no fue su trabajo más reconocido…

Comienzos en Hollywood

Tia Carrere, nacida en Honolulu, tuvo su primer gran aparición en un serie gracias a la mítica ‘Hospital General’. Aunque su personaje era secundario, participar en una ficción de esas características era el sueño de todo intérprete. En los años 80, quizá era una de las series más vistas, por lo que fue una gran oportunidad para darse a conocer. También apareció en ‘El equipo A‘, donde iba a tener un personaje regular en la serie, pero debido a sus compromisos con ‘Hospital General’, quedó como personaje episódico.

Pero su gran salto a la fama no fue gracias a la televisión sino a Mike Myers. Sí, el legendario Austin Powers. O la voz de Shrek. El cómico estrenó la película ‘El mundo según Wayne’, uno de los éxitos de cine independiente más conocidos de comienzos de los 90. Y ahí Tia Carrere tenía un papel principal, como Cassandra Wong, la novia del protagonista. No solo apareció en la primera parte, sino también en la segunda. Gracias a esas dos películas, su nombre empezó a sonar con fuerza y James Cameron se fijó en ella, dándole el papel de la malvada Juno Skinner en la película ‘Mentiras Arriesgadas’, junto a Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger.

Un auténtico exitazo que recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla. Y, aunque tras el estreno de la película, pasó unos años sin un papel importante, en 1999 llegaría la que sería su gran oportunidad: ‘Cazatesoros’. Creada por Gil Grant, y en la que dio vida a Sydney Fox a lo largo de 66 episodios.

La Indiana Jones televisiva

Estrenada en 1999 y con su último episodio emitido en 2002, ‘Cazatesoros’ era otra época la televisión. Mucho más desenfada y divertida. Puro entretenimiento que en España triunfó gracias a las reposiciones, y sus emisiones en Telecinco los fines de semana por la mañana. Aunque su compañero de reparto, Christien Anholt, no tuvo tanta fama (desde entonces se ha centrado en papeles en obras de teatro), Tia Carrere era conocida en todo el mundo. Gracias a la serie, además dio voz a Nani, la hermana de Lilo, en el clásico de Disney ‘Lilo y Stitch’.

Su desparpajo y magnetismo fueron la razón del éxito de la serie, y su rostro se convirtió en uno de los más conocidos en televisión. Porque su nombre era sinónimo de aventuras. Pero su carrera, tras ‘Cazatesoros’, no volvió a alcanzar el mismo pico de fama. Aunque lo que poca gente sabe, es que Tia Carrere también es cantante. Y gracias a ello, ha ganado dos Premios Grammy en los últimos años, en la categoría de Música Hawaiiana. Y además participó como uno de los personajes principales en la serie de RuPaul para Netflix ‘AJ and the Queen’.

«A mi personaje le importa todo una mierda, y yo estoy en ese mood en mi vida en los últimos años», explicó la actriz al hablar sobre su serie con Netflix. «Fui la sex symbol ingenua y, después de eso, siempre se pasa por un periodo en el que no eres lo suficientemente mayor como para interpretar a una madre».

Para el que ha tenido duras palabras recientemente es para el ex-presidente Donald Trump. La propia Tia Carrere participó en el programa de Trump ‘El Aprendiz’ y aunque destaca que fue muy amable con ella, calificó su presidencia como «muy decepcionante. Ha sido un auténtico desastre». Actualmente, la actriz hawaiana se encuentra rodando el remake en acción real de ‘Lilo y Stitch’ y lo compagina con cameos televisivos y su vida en Los Ángeles.