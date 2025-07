Paula Vázquez, la elegida por TVE para ser la cara de su próxima gran apuesta de la nueva temporada

Paula Vázquez ya tiene nuevo proyecto en la cadena pública a la espera de saber si 'Bake off: famosos al horno' contará con una nueva edición o no. La presentadora ha sido la elegida por RTVE para ponerse al frente de 'Race Across the World', el nuevo espacio de aventuras que prepara la cadena pública junto a Zeppelin TV ('GH').

Así, según avanza El País y ha verificado El Televisero, Paula Vázquez volverá a viajar por el mundo como ya hiciera en 'Pekín Express' con esta gran apuesta que prepara TVE para la próxima temporada prevista para estrenarse este otoño en La 1 y que puede recordar mucho al formato que presentó en su primera edición en Cuatro.

Con ello, Paula Vázquez volverá a trabajar con una de las productoras fetiche de su carrera con quienes ya trabajó tanto en 'El juego del euromillón' como en 'Gran Hermano' así como 'Fama, ¡a bailar!' o 'El Puente'.

'Race Across the world', que contará con famosos como concursantes, será una de las grandes bazas de TVE para la próxima temporada junto a 'MasterChef Celebrity' así como 'DecoMasters', el nuevo talent sobre decoración de interiores con la misma productora del de cocina, y el nuevo espacio de entrevistas de Mercedes Milá.

Así es 'Race Across the world', el nuevo 'Pekín Express' de TVE con Paula Vázquez

Producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), en 'Race Across the World' celebrities del mundo de la cultura, el deporte o la televisión y un acompañante de su confianza, deben recorrer una ruta extensa a través de América Latina sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS. Deben viajar únicamente por tierra o mar, con un presupuesto limitado equivalente al precio de un billete de avión desde el punto de inicio al final de la ruta.

El viaje se divide en tramos y, en cada uno de los episodios, los equipos deben llegar a un checkpoint específico que es revelado al principio de la etapa. Al llegar, deben firmar un libro de viajes que registra su orden de llegada, lo cual también determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Durante el trayecto, los concursantes deben tomar decisiones estratégicas sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar su dinero. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.