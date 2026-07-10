El aplaudido alegato de Paula Vázquez en 'El Perro Andaluz' sobre salud mental tras la "campaña de desprestigio" que causó su retirada

Manu Sánchez ha recibido en la nueva entrega de 'El perro andaluz', la visita de Paula Vázquez y María del Monte. La presentadora y la cantante han acudido este jueves, 9 de julio, al programa de La 1 de TVE para hablar sobre distintos tipos de temas, entre otros, uno tan importante como es la salud mental.

Paula Vázquez se ha sincerado con Manu Sánchez sobre la depresión que sufrió hace algunos años y que la llevó a una situación muy delicada, hasta que decidió pedir ayuda: "Quizá porque durante muchos años aprendí a callarlo, a disimularlo, acabé enfermando, tuve una depresión", ha reconocido, antes de recordar al presentador que "el índice de mortalidad de las depresiones es lo que viene después del cáncer".

"Me pareció importantísimo contarlo cuando pude y contarlo cuando ya me encontraba con las herramientas como para poder transmitir un mensaje que es el de 'pide ayuda', que nadie nos ha enseñado a pedir ayuda", ha lamentado. A raíz de esto ha comentado un vídeo que acababa de ver y que le había conmovido: "Cuando hablamos de feminismo no hablamos en contra de los hombres, hablamos precisamente de un patriarcado que a veces lo ejercen las mujeres y que en ocasiones vemos a futbolistas como yo he visto hoy en TikTok, a un futbolista que decía 'no puedo mirar a la cámara. Estoy muy emocionado, no puedo mirar a la cámara'".

En opinión de Paula Vázquez, "esa fragilidad de que los hombres no pueden ser sensibles es lo que hace que se suiciden 7 veces más que nosotras. Por eso hay que hablarlo, por eso hay que masticarlo, porque yo me lo callé durante mucho tiempo y al final, terminé somatizándolo en una enfermedad que me trajo muchos problemas personales y físicos".

La petición de Paula Vázquez a Pedro Sánchez: "Ayúdanos un poco"

Sin embargo, la presentadora recordó lo caro que resulta ir a terapia hoy en día: "Por cierto, gracias a que tengo ahorros, porque hablamos mucho de la salud mental, de que hay que ir a terapia, que hay que dejarse ayudar, pero no es barata la salud mental, no es barato ir al psicólogo. Hoy en día es verdad que en Internet puedes encontrar un montón de maneras de que te ayude gente voluntaria, pero…".

Por tal motivo, no ha dudado en mandar un mensaje al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez, ayúdanos un poco por favor, que la gente tenga acceso a ayuda, porque está bien mandar el mensaje de 'pide ayuda', pero…". Manu Sánchez le ha dado la razón a su invitada: "Ojalá la salud mental estuviera dentro de nuestra sanidad pública". "Ojalá empecemos a darnos cuenta de que se lleva mucha gente por delante", ha sentenciado Paula Vázquez.

En esa depresión por la que pasó la gallega tuvo que ver la campaña de acoso que sufrió en el año 2017 y que la llevó a apartarse del foco mediático, tal y como ha recordado ella misma en 'El perro andaluz': "Hubo una campaña de desprestigio muy importante y yo decidí que estaba harta de la tele". Además, ha lamentado la falta de apoyo por parte de sus compañeros de profesión: "También voy a decir que me faltó ver compañeros que saliese a apoyarme".

"De repente, el acoso fue brutal y no vi que nadie… Todo lo contrario, todavía hoy recibo por alguna persona de la profesión, reuniones en donde, y esto me duele mucho, sobre todo de las mujeres, dicen cosas que son denunciables sobre mí y que no se basan más que en aquella campaña de desprestigio que hubo hacia mí", concluye Paula Vázquez.