Manu Sánchez da una sonada réplica a Feijóo desde 'El perro andaluz' de TVE: "No sé si es oportuno, pero lo voy a soltar"

El pasado martes, Alberto Núñez Feijóo hacía unas declaraciones que no tardaron en generar una gran polvareda. El líder del PP calificaba el absentismo laboral en España como "un cáncer", algo que, como era de esperar, fue muy criticado. Sobre ello se ha pronunciado este jueves, 9 de julio, Manu Sánchez en 'El perro andaluz' ya que cabe recordar que el presentador lleva años luchando contra esta enfermedad.

Durante una reunión en el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, Núñez Feijóo propuso que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo. Lo hizo con las siguientes palabras: "Debemos con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de 30 millones de euros".

Esta comparación no tardó en provocar un aluvión de críticas hacia el líder de la oposición. Hasta tal punto que otros políticos del PP se vieron obligados a matizar sus palabras. Pero esto no sirvió de excusa y es que son millones de personas en nuestro país las que están luchando contra el cáncer, tal es el caso de Manu Sánchez. Al presentador le diagnosticaron un cáncer de testículo con metástasis en los ganglios linfáticos en el año 2023 y, como cabía esperar, no le han hecho ninguna gracia las declaraciones de Feijóo.

Manu Sánchez manda un mensaje a Feijóo tras sus polémicas palabras

Este jueves, en la nueva entrega de 'El perro andaluz' emitida en La 1 de TVE, el cómico sevillano no ha dudado en lanzar un dardo al líder de los 'populares'. Aprovechando su entrevista con María del Monte, el presentador ha sido incapaz de quedarse callado: "Lo que voy a decir no sé si es oportuno, pero yo lo voy a soltar. Dejen de utilizar el 'cáncer' para cuando quieran decir algo malo que le ocurre a algo malo. Dejen el cáncer para lo que estamos luchando contra el cáncer", sentenció, llevándose un gran aplauso de todos los presentes.

Esa misma mañana, Manu Sánchez ya había dado su opinión sobre las palabras de Feijóo en el programa 'Mañaneros 360'. Según él, "es muy peligroso tildar de sospechosos a los trabajadores y trabajadoras que están de baja con prestaciones, que les ha costado mucho esfuerzo tener y que la democracia garantiza". Respecto a la utilización de la palabra "cáncer" para referirse al absentismo laboral, el comunicador cree que "es de una torpeza tremenda. Creo que tampoco pasa nada por salir al día siguiente y decir 'oye, no me expresé bien, no era esto lo que quería decir…'. Sería más sano que decir no fue lo que dije y enmendarlo todo".

Hay palabras que pesan.



Y hay personas que saben perfectamente lo que significan. @_ManuSanchez_: "Dejen de utilizar la palabra cáncer cuando quieren decir algo malo. Déjennos luchar a los que estamos librando esta batalla" ❤️#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/H1tDeFE4gw — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) July 9, 2026

Manu Sánchez pone en su sitio a Donald Trump por su intervención en El Mundial

Una semana más, Manu Sánchez volvió a utilizar su monólogo inicial en 'El perro andaluz' para hablar sobre la actualidad con su particular toque de humor e ironía. El cómico recordó una de las polémicas de la semana: la intervención de Donald Trump para que a un jugador de la selección de Estados Unidos le retiraran la tarjeta roja en el Mundial. Aunque para él, "lo peor no es que lo haya pedido, sino que la FIFA la ha quitado. ¿Qué cacicada es esta? Así va el mundo".

"Él dice que no es tarjeta, que lo ha revisado y no es tarjeta. Para sorpresa de nadie. Normal que no sea tarjeta para un señor que asesinar niños, bombardear hospitales, y exterminar la población de todo un territorio no es genocidio, una patadita por detrás, por lo que sea, él dice que no es tarjeta roja", ha criticado Manu Sánchez, recordando todas las barbaridades que ha justificado el presidente de los EEUU.

Acto seguido, ha hecho "un llamamiento a Donald Trump": "Deja lo de la política, vuelve a lo del cine y los cameos. Te propongo una nueva peli, se llamaría 'Solo en Gaza', donde un niño sufre una auténtica pesadilla porque dos delincuentes, un tal Donald Trump y un Netanyahu han destruido su casa y ha asesinado a su familia".

Antes de concluir su monólogo, Manu Sánchez ha querido mandarle un mensaje: "Bájate del papel ese de dueño del mundo que no sabemos quién te ha dado, que en el año 53 y en 76 después de Cristo ya parió mi tierra dos emperadores de Roma. Y tú no eres más que una especie de Jesús Gil con más pisos. Así es que menos humos y menos soberbia". "Y Estados Unidos será Estados Unidos, pero en España sí que hay barras y estrellas, hasta una de un Mundial. Esa con la que ya tú tienes que resignarte porque ni con trampas ni con dinero has podido hacerte con ella. Y ante tú pena de muerte, nuestra alegría de vivir", ha sentenciado.