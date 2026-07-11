Jordi Évole se dirige sin paños calientes a Manu Sánchez tras denunciar amenazas de muerte por su puesto en RTVE

El pasado jueves, durante su entrevista a Paula Vázquez en 'El perro andaluz', Manu Sánchez denunció llevar "cinco semanas" recibiendo amenazas de muerte. En concreto, desde que estrenó su nuevo programa en La 1 de TVE. Desde ese instante, las muestras de apoyo al cómico andaluz fueron infinitas. El último en salir en su defensa ha sido Jordi Évole.

Paula Vázquez confesó a Manu Sánchez haber sufrido una "depresión", a causa del acoso que recibió durante años por parte de los haters en redes sociales. "Hubo una campaña de desprestigio muy importante y yo decidí que estaba harta de la tele. También voy a decir que me faltó ver compañeros que saliesen a apoyarme. De repente, el acoso fue brutal y no vi que nadie… Todo lo contrario", lamentó la presentadora gallega.

A raíz de esto, el conductor del espacio de TVE hizo una denuncia pública: "Llevo cinco semanas, desde que se estrenó el programa, recibiendo amenazas de muerte, deseos de que el cáncer haga su trabajo y yo me muera pronto y mal. Amenazas a mi familia, padres, hijos, mujer, entorno… por hacer mi trabajo". Esto ha hecho que una etapa que debería ser feliz por el enorme éxito que está cosechando el formato se haya convertido en agridulce.

Por este motivo, Manu Sánchez no dudó en pedir consejo a su compañera de profesión: "Yo digo lo que pienso, pero le doy muchas vueltas a lo que pienso. Quien me quiera contratar y poner en la televisión, aquí estoy, y a quien le moleste que me quite del medio, que también lo desean. ¿Cómo lo gestionaste cuando decidiste irte de las redes? ¿No tenías la sensación de que ganaban un poco los malos?".

Jordi Évole muestra su apoyo a Manu Sánchez

Ante esto, Paula Vázquez le respondió con una moraleja: "Sí. Hay un cuento que dice que un hijo estaba con su padre y le preguntó que cómo se sabe si un carro viene vació o lleno. A lo que el padre le responde que si hace mucho ruido es que está vacío". Esto llevó al presentador ha recordar cuando dio el pregón del Carnaval de Cádiz: "Decidí ser libre como Cádiz me había enseñado y hacer carnaval. Hubo gente que me dijo que hablé sobre los fascistas que asesinaban chirigoteros y carnavaleros, y por eso se dieron por aludidos y se fueron de la plaza. De ahí saqué una bonita enseñanza: aquel día fui libre, los fascistas se fueron y cuando se fueron la plaza siguió llena".

Desde el momento en que Manu Sánchez denunció haber recibido amenazas de muerte, ha recibido infinidad de muestras de apoyo en redes sociales. Muchas de ellas por parte de compañeros de profesión. El último en salir en su defensa ha sido Jordi Évole, 'culpable' en parte del fichaje del sevillano por TVE después de hacer un llamamiento a la cadena pública tras entrevistarle en 'Lo de Évole' en La Sexta.

"Sabes Manu Sánchez que defendiéndote te enviaré a parte de esa escudería de ruidosos carros (y cerebros) vacíos. Pero como sé que a ti y a mi todo eso nos da bastante igual, te envío mis cariños, mi admiración y mi solidaridad", ha escrito Jordi Évole en su cuenta de X. El catalán sabe muy bien por lo que está pasando su compañero, pues él mismo ha recibido amenazas de los sectores más ultras en redes sociales.

Sabes @_ManuSanchez_ que defendiéndote te enviaré a parte de esa escudería de ruidosos carros (y cerebros) vacíos. Pero como sé que a ti y a mi todo eso nos da bastante igual, te envío mis cariños, mi admiración y mi solidaridad. ♥️ pic.twitter.com/BSRcpIcpq7 — Jordi Évole (@jordievole) July 11, 2026

También el presidente de RTVE, José Pablo López, puso un mensaje de apoyo en X al presentador de 'El perro andaluz': "El intolerable el acoso a Manu Sánchez y a otros profesionales de RTVE no es casual. Es una campaña de desprestigio salvaje, propiciada por un sector político y mediático muy concreto, que solo busca la destrucción del éxito de la televisión pública. Cuando el talento molesta, la respuesta de algunos es jugar sucio".