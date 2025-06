TVE prepara la versión española de 'Race Across The World', su reality al estilo 'Pekín Express' con famosos

Hace tres años, RTVE valoró la adquisición de 'Pekín Express' tras su paso por Cuatro, Antena 3 y La Sexta. Pero finalmente el proyecto quedó descartado y dio el salto a MAX con famosos. Pues bien, ahora La 1 prepara la adaptación de 'Race Across The World', un nuevo formato que combina la presión de una carrera con la riqueza de un programa de viajes, mostrando paisajes, culturas y desafíos en tiempo casi real.

Producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), en 'Race Across the World' celebrities del mundo de la cultura, el deporte o la televisión y un acompañante de su confianza, deben recorrer una ruta extensa a través de América Latina sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS. Deben viajar únicamente por tierra o mar, con un presupuesto limitado equivalente al precio de un billete de avión desde el punto de inicio al final de la ruta.

De esta manera, TVE sigue la misma estrategia con 'Race Across the World' que MAX con la última edición de 'Pekín Express' que presentó Miguel Ángel Muñoz al apostar por parejas de famosos con un acompañante anónimo bien amigo o familiar.

El viaje se divide en tramos y, en cada uno de los episodios, los equipos deben llegar a un checkpoint específico que es revelado al principio de la etapa. Al llegar, deben firmar un libro de viajes que registra su orden de llegada, lo cual también determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Durante el trayecto, los concursantes deben tomar decisiones estratégicas sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar su dinero. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.

Un nuevo formato internacional al estilo 'Pekín Express'

'Race Across The World' fue galardonado con un BAFTA en 2020 como Best Reality and Constructed Factual. El formato de la televisión británica que lleva triunfando en la BBC cinco temporadas, cuenta además con una versión celebrity, a la que se sumará una segunda este año.

Creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International, el formato ha sido adaptado en los Países Bajos, Dinamarca (‘Først til verdens ende’) y Finlandia (‘Race Across the World Suomi’). Además, este año se está preparando una versión en Alemania para la ZDF, y otra en Noruega para Discovery.

Con este nuevo formato al más puro estilo de 'Pekín Express', TVE amplía su catálogo de entretenimiento junto a 'MasterChef Celebrity', la puesta en marcha de 'DecoMasters' así como 'Late Xou', 'Futuro imperfecto', 'The Floor' o 'Me meto en un jardín', el nuevo espacio de entrevistas de Mercedes Milá, entre otros.