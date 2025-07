'Valle Salvaje', avance del capítulo del jueves 10 de julio: el anuncio de Rafael que lo cambiará todo

'Valle Salvaje' continúa sus emisiones en las tardes de TVE de lunes a viernes a partir de las 17:20 horas tras 'Malas lenguas' y antes de 'La Promesa' a la espera de saber cómo le afectará la emisión del Tour de Francia.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se encaraba con Julio y le dejaba claro que Adriana le tiene que dar gracias de que no la expulse de su casa tras haberla traicionado siendo testigo de la boda de Mercedes y Bernardo. Mientras, Victoria también le pedía explicaciones a su sobrina. Asimismo, José Luis amenazaba a Rafael de hacerle la vida imposible y que no pueda ser feliz después de haberle traicionado.

Por su parte, Atanasio les explicaba a Matilde y Luisa que José Luis ha prohibido literalmente que les llegue dinero a la Casa Pequeña. Tras ello, es Luisa la que estallaba con Alejo por haber sido un bocazas. Y Úrsula dejaba claro que no piensa seguir viviendo en la Casa Pequeña con la que hay liada.

Paralelamente, Matilde anunciaba a Mercedes y a Irene que ha decidido marcharse definitivamente de la Casa Pequeña para ir a vivir con su hermana. Por su parte, Pedrito le pedía a don Hernando que le diga si no es verdad que intentó separarle de sus hermanas a la fuerza.

Julio le dejaba claro a Úrsula que no va a ser capaz de conquistar a su hermana Rafael por mucho que lo intente y que la intención de su hermano es romper su compromiso en la cena del día siguiente. Y tras ello, es Úrsula la que estallaba contra Rafael llamándole farsante y cobarde dejándole claro que ha llegado el final de su comedia.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 10 de julio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 205 de 'Valle Salvaje' del jueves 10 de julio

Rafael da un giro en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando no duda en advertir a José Luis por el boicot que está llevando a cabo con la Casa Pequeña como castigo a Mercedes y Bernardo. Mientras Adriana denuncia que su suegro se está comportando de manera muy cruel pero Luisa le pide que no interceda.

Paralelamente, Úrsula intenta preguntarle a Adriana si sabe lo que planea Rafael con la cena de la noche y le confiesa a Victoria que su prima ha cambiado su actitud con ella y su tía le pide que no cometa ningún error.

Don Hernando no duda en amenazar a su hijo dejándole claro que no le va a perdonar el puñetazo que le dio y que se lo devolverá multiplicado por 100. Tras ello, Leonardo no duda en montarse una fiesta en su habitación con Irene, que decide ausentarse en la cena tan importante en la que Rafael hará un anuncio que lo cambiará todo sobre su compromiso tras descubrir la verdadera cara de Úrsula.