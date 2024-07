Lester, expareja de Marta Peñate, da un vuelco con este pronunciamiento que nadie vio venir

Lester Duque conectó en directo este martes con ‘Socialité Club’ para dictar sentencia sobre el concurso de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’. El canario no dudó en opinar sobre las muchas polémicas que su exnovio está levantando en Honduras y acabó confesando su enemistad con Tony Spina. El canario confesó en el espacio de Divinity el encontronazo que tuvo con la actual pareja de la concursante.

Tras once años de relación, los dos canarios tomaron caminos separados tras poner a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, Lester no ha dudado en dedicar unas palabras a la superviviente en ‘Socialité club’ este martes. «Creo que Marta sigue siendo la misma persona que siempre, impulsiva, con subida y bajada de emociones constante…», comenzó señalando Lester.

Lester quiere que Marta Peñate gane ‘Supervivientes All Stars’

«Está haciendo un concurso muy bueno, me posiciono a su favor y me posiciono a su lado para que gane este reality. La estoy viendo bien, como es ella. Natural, sincera, clara y directa, como siempre», continuó diciendo Lester Duque, que aseguró que el secreto de todo el apoyo que está recibiendo durante esta edición es «ser ella misma».

«También tengo que decir que por una vez se merece ganar. Se puede decir que ha tenido fracasos en sus otros realities, y creo que por una vez merece ganar. En este caso lo ha hecho muy bien», aseguró el canario antes de que Marta López, presente en plató durante la emisión para comentar la crónica social, le preguntase por un tema delicado.

Lester Duque en ‘Socialité Club’

La colaboradora de ‘Socialité Club’ interrumpió entonces al antiguo concursante de ‘La isla de las tentaciones’. «Yo quería saber cómo es vuestra relación ahora, porque no se si tenéis relación…», sugirió Marta López en busca del verdadero titular de la jornada. «Mi relación ahora con ella está bien, cuando nació mi hijo estuvimos hablando. Dejando atrás todo lo malo tenemos una relación cordial», reveló Lester Duque.

«No somos mejores amigos, no hablamos todos los días. Pero sí es verdad que la cosa acabó bien, no hay rencores ni malos rollos entre los dos», sentenció Lester antes de que Antonio Santana le sorprendiese preguntando por su relación con Tony Spina, la actual pareja de Marta Peñate. «Al final va a quedar como que yo soy su ex, y él es el novio de mi ex y me tiene que caer mal por eso…», comentó el canario algo tenso antes de desvelar el verdadero motivo de su mala relación con el televisivo.

Su enemistad con Tony Spina: «Tuvo un gesto feo hacia mí»

Lester Duque se remontó entonces al inicio de la relación entre el ‘viceverso’ y la concursante de ‘Supervivientes’. «Cuando él empezó con Marta tuvo un gesto feo hacia mí. Se hizo un vídeo y se puso a decir que ‘menos mal que estás conmigo y puedes ir a un museo’, como intentando dejarme de menos. Y desde ahí le hice la cruz y la raya», confesó el antiguo prometido de la canaria.

«Yo antes de eso nunca había hablado mal de él, y como él se las quiso dar de listo, me demostró que clase de persona es. Al final la cogí con él por eso, me criticó sin conocerme. Por eso me cae mal, no es porque esté con ella ni porque sea su novio», terminó señalando Duque. Pero Marta López quería saber también como es la relación entre su exnovia y su actual pareja.

«Marta a quién realmente quería felicitar era a Patri», aseguró Lester Duque sobre la llamada que la superviviente hizo al enterarse de que se habían estrenado como padres. Sobre si alguna vez intentaron ser padres durante sus once años de relación, el canario confesó que desconocían los problemas de fertilidad de Marta por aquel entonces. «Todo el tiempo que estuvimos juntos nunca tomamos precauciones y no sabíamos si era un problema mío o de ella, o cosa del destino», explicó Lester.

«Es verdad que ella lo está pasando muy mal. Nosotros cuando hablamos por teléfono, tanto Patri como yo, le dimos todos los ánimos del mundo. Creo que ninguna mujer del mundo se merece pasar por eso y tenemos la fe de que tarde o temprano lo conseguirá», terminó apuntando el ex de Marta Peñate.