La repulsa de Isabel Rábago ante la última hora de Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars’

Marta Peñate se ha puesto ‘picarona’ en los últimos días de ‘Supervivientes All Stars’ y ha sometido a un interrogatorio a sus compañeros para averiguar el tamaño y la forma del miembro viril. Algo que se ha abordado en ‘Vamos a ver’ y que ha escandalizado y repelido a casi todos, empezando por Isabel Rábago y terminando por Alessandro Lequio o Antonio Rossi.

«Esto es provocar para tener un protagonismo y me parece un tema ya muy desfasado aunque a algunas parece que os hace mucha gracia. Es ordinario», ha reaccionado Lequio, que se ha sentido decepcionado con Marta después de mostrarse partidario de que gane el concurso.

«A mi Marta, si ya me rallaba antes, este momento ya… Este momento me parece una falta de respeto brutal. Tú imagínate que uno de ellos le dice a ella: ‘a ver cómo tienes tú el…’ Es que no voy ni a reproducirlo», ha condenado Isabel Rábago por su parte. «Deja en evidencia el machismo y los machirulos y todo ese tipo de connotaciones y de frases absurdas de los tontos que dicen ‘yo la tengo no se qué'», ha apostillado Antonio Rossi.

«A ver, es una conversación distendida, que tienen mil horas para hablar, y es algo simpático, tampoco nos vamos a poner ahora así», les ha rebatido Adriana Dorronsoro, la presentadora del club social de ‘Vamos ver’, que ha considerado que los colaboradores estaban sacando de madre ese vídeo de Marta Peñate en ‘Supervivientes’.

«Aquí el único tamaño que importa es el del cerebro», ha recalcado Alessandro Lequio. «Y el corazón», ha añadido Kike Calleja. «Creo que Marta está borracha de éxito, se sabe favorita del público, y se está excediendo. Pienso que debería bajar el perfil y dejarnos disfrutar de otros concursantes, que los hay y estupendos», ha comentado también Sandra Aladro. «Exacto, es muy pesada», ha rematado Isabel Rábago.