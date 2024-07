Tony Spina señala por qué se marchó de ‘Supervivientes’ realmente: «Todo el plató de testigo»

Tony Spina abandonó anoche el plató de ‘Supervivientes All Stars’ tras lo ocurrido con Kiko Jiménez en una publicidad de la gala de ‘Conexión Honduras’. Un comentario del novio de Sofía Suescun cuando las cámaras no grababan llevó al límite a la pareja de Marta Peñate, no queriendo permanecer ni un minuto más en el programa.

«Sandra, con tu permiso y con el permiso de producción, quiero abandonar el plató. Que Kiko quiera vacilar o quiera atacar con temas tan sensibles… Para mí esto no es un juego (…) Jamás me metería con un tema tan sensible. Yo vengo aquí a defender a mi novia y no a que se me vacile de este tema. Este es un área de entretenimiento y yo no me estoy entreteniendo», denunció el italiano, marchándose y dejando a Peñate sin defensa en una de sus semanas más complicadas en el reality.

El desconcierto reinó entre los espectadores de ‘Supervivientes’, pues no sabían qué comentario es el que se había producido en publicidad como para acabar con su abandono. Para resolver las dudas, Kiko Jiménez dio estas explicaciones de su altercado con Tony Spina: «Tony se cree que van a echar a Sofía y mira, ya está, si viene a casa, pues yo le he dicho que feliz de que venga a casa. Me ha llamado amargado y yo le he dicho ‘yo amargado no estoy, estoy pleno como mi novia, estoy pleno'». Unas palabras que la pareja de Marta interpretó como ataque a la problemática de su chica para quedarse embarazada.

Es decir, Tony, al igual que Marta, utilizó ese argumento para victimizarse, sin que Kiko Jiménez verbalizara nada sobre ello explícitamente como Sofía Suescun tampoco lo hizo en la isla. Sin embargo, según ha aclarado Spina en redes más tarde, Kiko dijo más de lo que contó, señalando unas palabras que, de haberse producido, sí son muy delicadas.

«Sí ha dicho pleno, y al cabo de 30 segundos que siga con el ‘baby show’, parece que eso se le ha olvidado… menos mal que está todo el plató de testigo…», ha advertido el novio de Marta Peñate. Así, Tony Spina asegura que Kiko deslizó que estaban montando un show con el asunto del embarazo para encoger a la audiencia.