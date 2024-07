Tony Spina abandona el plató de ‘Supervivientes’ tras lo ocurrido con Kiko Jiménez en publicidad

La guerra entre Marta Peñate y Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars‘ sigue dando de lo que hablar en el plató del programa. De hecho, Tony Spina y Kiko Jiménez, defensores de las dos concursantes, han vivido un gran enfrentamiento que ha terminado con el abandono de la pareja de Marta Peñate.

Todo ha comenzado tras una breve pausa publicitaria. Para sorpresa de muchos, Tony Spina se ha levantado y, junto a Sandra Barneda, ha comentado: «Con tu permiso y con el permiso de producción, que Kiko quiera vacilar o quiera atacar con temas que, lo han escuchado todos, son temas tan sensibles que con tu permiso y con el de producción yo quiero abandonar el plató. Para mí esto no es un juego».

Kiko Jiménez tampoco se ha quedado callado y le ha interrumpido asegurando: «No voy a soportar más faltas de respeto. Me ha llamado amargado». De igual manera, el defensor de Sofía Suescun ha dado a conocer el motivo de su enfrentamiento: «Cuando ha dicho lo de la barca, que he dicho ‘ojalá venga pronto Sofía’, él me ha dicho que ya mismo la tienes en casa porque se lo tiene muy creído que van a echar a Sofia».

El intercambio de reproches entre los dos ha sido una constante hasta tal punto que Sandra Barneda ha tenido que intervenir: «Esto creo que se está yendo de madre entre vosotros. Creo que esto hay que recolocarlo. Es un programa de televisión, es un juego… Por favor vamos a no personalizar tanto Kiko como tú Tony, vamos a intentar mantener la calma».

La decisión en firme de Tony Spina

A pesar de este intento de limar asperezas, Tony Spina ha proseguido cargando contra Kiko Jiménez: «Jamás me metería con un tema tan sensible. Para mí que me quiera vacilar… Yo vengo aquí a defender a mi novia y no a que se me vacile de este tema. Este es un área de entretenimiento y yo no me estoy entreteniendo».

En la misma línea, el defensor de Marta Peñate ha pedido abandonar asegurando: «Por favor y lo siento, sé que Marta me va a entender cuando vuelva, pero yo no estoy a gusto así que muchas gracias y lo siento». Una intervención después de la cual Tony Spina ha abandonado el plató dejando a Marta Peñate sin defensa en una de sus semanas más complicadas en el reality.

La explicación de Kiko Jiménez de su altercado con Tony Spina

Tras el abandono de Tony Spina, Kiko Jiménez se ha quedado en el plató donde ha dado su versión de los hechos. «Se cree que van a echar a Sofía y mira, ya está, si viene a casa pues yo le he dicho que feliz de que venga a casa. Me ha llamado amargado y yo le he dicho «yo amargado no estoy. Estoy pleno como mi novia, estoy pleno»», ha comenzado explicando.

Un ataque que hace referencia a la polémica que protagonizaron Marta Peñate y Sofía Suescun a colación del comentario que está última le hizo a la canaria en relación presuntamente a la problemática de Marta para quedarse embarazada. De igual manera, Kiko Jiménez ha proseguido diciendo desde el plató: «Ya está bien, que tengamos que soportar todos los golpes del mundo y él automáticamente ha hecho como hizo allí su novia: beneficiarse de eso para montar aquí un show porque les viene muy bien. Aquí los únicos que quieren vender victimismo son Marta y Tony».