Arantxa del Sol rompe así su silencio tras ser despedida de Mediaset y anuncia medidas

Arantxa del Sol está vetada de las galas de ‘Supervivientes’ tal y como anunció el grupo Mediaset España este lunes invocando su nuevo e inviolable Código Ético.

El motivo de esta inexorable decisión es un grave incidente con Ángel Cristo en Honduras cuando, supuestamente, no había un equipo de cámaras disponible para grabar los hechos ni testigos en la escena.

En aquel momento, la organización de ‘Supervivientes’ y Telecinco decidieron silenciar el asunto y no hacerlo público ante los espectadores, pero Arantxa del Sol, pese a ir en su perjuicio, confesó este pasado domingo que hubo contacto físico con el hijo de Bárbara Rey.

La polémica no tardó en desatarse y, aunque la dirección del programa explicó que no se tomaron medidas en ese momento porque Ángel Cristo no las solicitó tras consultarle, Mediaset ha determinado aplicarle el peso de sus normas.

Tras oficializarse el despido en un breve comunicado del grupo audiovisual, circuló un presunto pronunciamiento por parte de Arantxa del Sol que es completamente falso y que ha sido manipulado por usuarios de X haciendo creer que era realmente su respuesta al fulminante veto.

En ese mensaje fake se intenta propagar maliciosamente que Arantxa del Sol la ha emprendido contra Telecinco en estos términos: «Me han utilizado para generar morbo y cuando ya he sido exprimida ya no les sirvo. Así funciona esta cadena».

Ante esa grave falsedad, la protagonista ha roto su silencio asegurando que jamás ha realizado esas manifestaciones contra la cadena de Mediaset y ha anunciado medidas contra los difusores de dicho bulo.

«Acabo de toparme con una publicación en X que quiero aclarar de inmediato. La imagen que circula es una manipulación total y no representa en absoluto mis opiniones o sentimientos. Estamos investigando su origen para tomar las medidas correspondientes. Agradezco a todos vuestra comprensión y apoyo mientras resolvemos esta situación», ha escrito Arantxa.