Las secuelas que sufre Sofía Suescun por culpa de su visita a ‘Supervivientes’

Hace unos días Mediaset levantaba el veto a Sofía Suescun. No solamente pudo viajar a Honduras a visitar a su novio, Kiko Jiménez, en ‘Supervivientes 2024’, sino que, además, será una de las concursantes de ‘Supervivientes: All Star’, que Telecinco emitirá en verano.

Y precisamente durante su breve regreso a los Cayos Cochinos demostró por qué es una de las grandes concursantes de la historia de ‘Supervivientes’. Y es que la influencer se enfrentó a su chico en la ‘Noria Infernal’, logrando batir el récord histórico del reality. La organización les premió con una velada en solitario.

Sin embargo, pese a que su estancia en Honduras ha sido breve, le ha dejado importantes secuelas, como así ha mostrado ella misma a sus seguidores de Instagram. Sofía Suescun reconoció que, aunque había «descansado bien», el jet lag le ha dificultado conciliar el sueño hasta altas horas de la madrugada.

Además, la hija de Maite Galdano también enseñó las secuelas físicas, con moratones y raspones por todo el cuerpo, especialmente en la cara y en los brazos. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió una fotografía de su antebrazo: «Mis heridas son ‘rocecillos’, pero me da mucha pena cómo se quedó Kiko. Él ya tenía una en el cuello profunda y al hacer la noria la reavivó». «Pobrecillo mi niño», añadió con ternura.

Sofía Suescun desvela con quién le gustaría coincidir en ‘Supervivientes: All Stars’

Pero no solamente tiene moratones, Sofía Suescun también confesó que no se encuentra en su mejor momento físico. «Los abdominales con unas agujetas como si hubiera hecho tres mil», lamentó, señalado además que tiene las piernas bastante cargadas y «superhinchadas», sobre todo los gemelos y los pies debido a «las infinitas horas de avión». Eso sí, pese a esto, ella ha continuado con su rutina en el gimnasio.

Y también ha continuado con su vida social como buena influencer que es. De hecho, nada más llegar a España acudió al preestreno de una película. Allí fue preguntada por el programa ‘Socialité’ si veía a Kiko con posibilidades de ganar ‘Supervivientes 2024’. Muy sincera, Sofía Suescun respondió que «no lo sé porque se van los mejores. Lo va a tener complicado. Lo que tienen estos concursos es que de repente puede sorprender mucho un concursante y ser favorito».

Sobre a quién no le gustaría ver en ‘Supervivientes: All Stars’, ella, muy diplomática, prefirió no contestar. Sin embargo, sí que confesó con quién le gustaría concursar: «Me haría ilusión encontrarme con Marta Peñate. No sólo van ganadores, también gente que ha marcado en el concurso».