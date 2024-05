Arkano llama así a Kiko Jiménez en su cara y se desata este enganchón en ‘Supervivientes’

Los conflicto en La Palapa durante la duodécima gala de ‘Supervivientes 2024‘ han sido una constante. Contra todo pronóstico, Arkano se ha rebelado y ha estallado frente a Kiko Jiménez con quien ha mantenido un desagradable encontronazo a cuenta de la polémica que rodea a Gorka Ibarguren. Todo ha comenzado cuando los concursantes han podido ver un vídeo en el que Arkano despotricaba contra Marieta a la que acusa de ansiar un papel protagónico.

«Llegar a esos límites por querer protagonismo y querer focos… Es que no me puede dar más asco Marieta ahora mismo», ha llegado a declarar el rapero. El concursante no se ha quedado ahí. «Creía que nadie me podía dar más asco que Kiko, hasta que apareció Marieta», ha añadido. Unas palabras que no le han sentado nada bien al novio de Sofía Suescun. «Hay gente que viene a hacer el show a toda costa. ¡Qué asco de gente!», ha insistido Arkano.

Frente a ello, Kiko Jiménez no se ha mordido la lengua y ha estallado contra el rapero. «Lo que debería darte asco es lo que ha hecho tu amigo con Andrea o aquella mujer a la que se refiere tanto y quiere tanto. Eso es de amigo porque tú también has visto besos y lo estás cubriendo», ha soltado Kiko Jiménez. Lejos de quedarse callado, Kiko ha cuestionado su independencia como concursante: «Has venido a defenderlo, ¿qué eres, su defensor?».

Ante estos ataques, Arkano ha apostado por devolvérsela a Kiko Jiménez: «Acaba de decir Kiko que yo he visto besos. Sí, yo he visto un beso entre Kiko y Marieta en la boca». «Por alusiones, ni voy a ponerme de forma agresiva como ha hecho tu compañero. Por supuesto que voy a seguir siendo amigo de Marieta porque lo que tú digas, me importa cero», le ha arreado Kiko provocando todo un maremoto en La Palapa de ‘Supervivientes’.

El rap de la discordia de Arkano a Kiko Jiménez en ‘Supervivientes’

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce, Jorge Javier le ha pedido a Arkano que ideara un rap con las palabras «Kiko» y «Credibilidad». Esto es lo que ha pronunciado Arkano en ‘Supervivientes’: «Kiko y credibilidad. Para mí Kiko es lo contrario a verdad, va a decir verdad y parece que le mata. Para mí Kiko es sinónimo de una rata». Este fragmento no ha hecho más que caldear el ambiente puesto que Kiko Jiménez no ha tardado en tildarle de «mueble»: «Para rapear vales, pero para hacer televisión poco, hijo, que eres un mueble de campeonato. No aportas absolutamente nada».