Desvelan el motivo real por el que Telecinco vetó a Sofía Suescun: «Cometió un error grave»

Este miércoles 15 de mayo se estrenaba, por fin, en el nuevo Canal Quickie ‘Ni que fuéramos‘, la versión renovada de ‘Sálvame’ con sus colaboradores más icónicos y presentado por María Patiño. En esta primera entrega estuvieron presentes Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval.

Cuando está a punto de cumplirse un año del final de ‘Sálvame’, todos ellos tenían muchas ganas de comentar los temas que más han dado que hablar en estos meses. No podía faltar su análisis de ‘Supervivientes 2024’. En particular, el paso de Carmen Borrego por el concurso y el regreso de Sofía Suescun a Telecinco.

Cabe recordar que la influencer llevaba años vetada de Mediaset hasta ahora, cuando ha viajado hasta Honduras para dar una sorpresa a su novio, Kiko Jiménez, concursante de la actual edición. Además, es la primera concursante confirmada de ‘Supervivientes: All Stars’, la versión con los concursantes más emblemáticos del reality.

Era Belén Esteban la que, tras explicar que no tiene ninguna relación con Sofía Suescun, reconocía que le ha gustado mucho su reencuentro con Kiko. A raíz de esto María Patiño quiso saber por qué se la vetó. Según su compañera, fue «por un tema de publicidad, pero le salió bien que la vetaran porque ella es una influencer ahora mismo… Muy buena».

‘Ni que fuéramos’ desvela el motivo del veto a Sofía Suescun

«El tema de la publicidad qué era, no recuerdo bien», insistió la presentadora, queriendo conocer el verdadero motivo de ese veto. Tal y como explicó Víctor Sandoval, «la cadena de enfrente creó dentro de su propio grupo un departamento dedicado a los influencers. Le pidieron que entrara y ella dijo que no. Y entonces la vetaron». Sin embargo, Kiko Matamoros cortó abruptamente a su compañero, espetándole que «no tiene ni puñetera idea. Si no tienes ni puñetera idea ten la humildad de dejarnos hablar a los que sabemos algo».

Dicho esto, el colaborador explicó que «cometió un error muy grave. Yo te doy a ti una campaña y, sin embargo, ella por su cuenta le pide a los anunciantes un plus. Hay una filtración del anunciante». Belén Esteban añadía que «era de las cuchillas de afeitar de Venus».