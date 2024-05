Sofía Suescun declina la petición de matrimonio de Kiko Jiménez en ‘Supervivientes’ y se planta

Kiko Jiménez y Sofía Suescun han protagonizado el momentazo de la nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. La de Navarra ha reaparecido en Telecinco para erigirse como primera concursante confirmada de la versión ‘All Stars’ que Telecinco preparada del reality de supervivencia. De igual manera, Suescun ha llegado a los Cayos Cochinos con la intención de sorprender a su pareja, actual concursante del reality.

El reencuentro entre los dos ha estado marcado por el cariño y la pasión. De hecho, en numerosas ocasiones Kiko se ha referido al buen olor de su pareja, mientras que ella reseñaba el atractivo de su chico tras más de dos meses de convivencia en los cayos. «Te he echado de menos. No pensaba yo estar tanto tiempo», ha compartido Kiko visiblemente emocionado. Por su parte, Sofía le ha reforzado su papel de concursante: «Llevas dos meses como un campeón y haciéndolo súper bien».

«Es la mejor sensación que he vivido en mi vida después de tanto tiempo, que tampoco ha pasado tanto tiempo», ha proseguido diciendo el concursante para, poco después, pedirle matrimonio para sorpresa de todos los espectadores. En concreto, Carlos Sobera le ha preguntado: «Vamos a cosas importantes porque en ‘Supervivientes’ no merece la pena perder el tiempo… Ahora que estás frente a ella, no sé si hay algo que te gustaría decirle. Tú llegaste a decir que si Sofía llegaba y ha llegado ibas a decirle algo importante».

La petición frustrada de Kiko Jiménez a Sofía Suescun

«Ya lo sabía, pero me he dado cuenta aquí que eres la mujer de mi vida, pero para siempre y quiero todo contigo. Quiero que seas la madre de mis hijos. Maite la abuela, pero quiero también que nos casemos como nos gustaba a ti y a mí y lo siento Maite, pero va a pasar. Es lo que hay», ha comentado Kiko al tomar la palabra. Desde el plató, Sobera le ha preguntado: «¿Pero le vas a pedir matrimonio? Si es así, por favor, hinca la rodilla»

Visiblemente nerviosa, Sofía Suescun se ha apresurado a apuntar: «No, no, que me pone nerviosa estas cosas. No lo hagas». «No tengo nada, no tengo nada», ha repetido Kiko incesantemente. También Sofía ha proseguido diciendo: «No hace falta. No me gustan a mí esos compromisos, ni las situaciones, ni la tensión. Yo soy feliz con él desde el principio. Mi amor s aha ido transformando a unos niveles que para mí es una persona súper importante».

Antes de cortar la conexión, el presentador ha vuelto a insistir en su idea de que el concursante le pidiese matrimonio a Sofía: «Bueno chicos, ¿quieres hincar la rodilla? Es la última oportunidad que te doy Kiko». Nuevamente, Sofía Suescun ha cortado al conductor de la gala para apuntar: «Que no, que no me gusta a mí eso. Además, todas las bodas aquí traen mala suerte y a la vista está». «No somos muy de eso», ha añadido Kiko.