Maite Galdeano aviva la cruzada con Sofía Suescun y Kiko Jiménez en Telecinco: "Me ha echado de casa por un cerdo"

El próximo mes de agosto se cumplirá un año desde que estallara la 'guerra' entre Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun, y su yerno, Kiko Jiménez. Tras una bronca monumental, la influencer decidía echar a su madre de la casa que compartían a las afueras de Madrid. Desde entonces, los ataques de la navarra a la pareja han sido cada vez mayores.

Aunque, de un tiempo a esta parte, la exconcursante de 'Gran Hermano' se había mantenido alejada del foco mediático, hasta ahora. Un equipo de 'Socialité' ha conseguido dar con ella y, en la entrega de este sábado 21 de junio, han emitido en exclusiva su conversación con un redactor del programa donde, nuevamente, ha vuelto a atizar duramente a su hija y a su yerno.

A la pregunta de cómo se encuentra, Maite Galdeano ha confesado estar mal: "Imaginaros como estoy. ¿Cómo puede estar una madre que la ha echado su hija de casa? por un cerdo". De esta forma, la madre de Sofía Suescun vuelve a cargar contra Kiko Jiménez, al que ella considera culpable de la ruptura con su hija. "Estoy muy mal, me tendré que poner bien por mi fuerza motora. Estoy en la playa y voy a vivir en la playa hasta que me muera. Vivo en un barco, de momento, porque no tengo casa", añade.

Maite Galdeano lanza una advertencia a Sofía Suescun

"Tengo la casa de mis padres, pero Pamplona me trae recuerdos de la que parí y no me da la gana estar ahí. No sé cuándo me voy a recuperar. Todo me ha hecho mucho daño. La gente que me quiere, me quiere como soy", asegura Maite Galdeano. Además, reconoce que tiene "muy buenos amigos. Me dicen que les mande a tomar por culo a esta morralla. Mi hija está equivocada y se dará cuenta algún día. Igual no estoy ese día".

La exgran hermana se niega a decir si echa de menos a su hija o no: "Eso no lo voy a decir. No quiero saber nada de ellos. Voy a hacer un libro, voy a desvelar muchos secretos, desde la cuna, mi infancia y todo. Un libro de mi vida". Y lanza una advertencia: "Afecta a Sofía, está enamorada de una persona que… al final se desenamorará".