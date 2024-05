Telecinco confirma ‘Supervivientes: All Stars’ con Sofía Suescun como gran estrella

Tras meses de incesantes rumores, Telecinco ha decidido dar un paso al frente y confirmar la producción de ‘Supervivientes: All Stars’. La secuela del reality de supervivencia por excelencia llegará a la cadena de Fuencarral justo cuando finalice la edición actual. Una ambiciosa propuesta que se emitirá en el periodo estival y que reunirá a los concursantes más destacados de la historia del formato.

A través de una impactante puesta en escena, Laura Madrueño ha confirmado la noticia desde La Palapa. «Las estrellas son aquellas que hicieron historia. Los mas fuertes, los más valientes, los más hábiles, los que más nos emocionaron, los que más nos hicieron reír y los que no se callaron. Los que vivieron cada instante de esta aventura como si fuese la primera vez y la última. Ahora tal vez ya no lo sea, solo los mejores serán los elegidos. Una edición inédita en la historia de ‘Supervivientes’ y ya podemos gritar su nombre: ‘Supervivientes All Stars’«.

Así pues, los espectadores de Telecinco han podido ver la primera promoción del nuevo programa. Además de recoger las imágenes de las pruebas más impactantes de la historia del reality, la audiencia ha podido escuchar la voz de Jorge Javier anunciando algunas de las claves del nuevo reality.

«Su eco aún resuena en la playa. Desafiaron a la fuerza de la naturaleza. No cedieron al desaliento, dejaron atrás sus límites y, por ello, esculpieron sus nombres en fuego y barro para siempre. Este verano regresa las leyendas de ‘Supervivientes’«, ha asegurado el presentador de Telecinco al tiempo que añadía que el reality se podría ver «muy pronto» en dicha cadena.

🔥 Solo los mejores serán los elegidos 🔥



Este verano, una edición inédita de @Supervivientes llega a Telecinco 💣 #SVAllStars MUY PRONTO estreno ⏳ pic.twitter.com/8xsngG27YM — Telecinco (@telecincoes) May 14, 2024

Sofía Suescun, primera concursante de ‘Supervivientes All Star’ confirmada

Además del anuncio, los espectadores han podido conocer el primer nombre del casting: Sofía Suescun. Visiblemente emocionada, la joven ha entrado en La Palapa portando una antorcha que le ha cedido Laura Madrueño. En dicho momento, Suescun ha compartido la ilusión que le hace poder formar parte de este proyecto.

«No quiero llorar, pero es que es inevitable. Pisar esto, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que viví aquí, todo lo que sufrí y todo lo que aprendí. El recuerdo que tengo tan bonito es lo que ha hecho que vuelva», ha compartido.