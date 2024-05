Ángel Cristo cruza límites no admisibles con Laura Madrueño y paraliza en directo ‘Supervivientes’

Como viene siendo habitual, ‘Supervivientes 2024‘ ha vuelto a plantear una prueba de recompensa para los concursantes. Una dinámica que ha generado crispación y tensión entre Ángel Cristo y la organización del reality, puesto que el concursante ha acusado la victoria de Aurah Ruiz a un intento de boicotearle.

Al terminar la prueba y no contento con el resultado, el polémico concursante ha señalado que el equipo de ‘Supervivientes’ había tenido la culpa de su despiste al desenterrar una caja con las piezas del puzzle que debía ordenar. Ha echado balones fuera y ha apuntado a una mala explicación de los responsables de los juegos para justificar su fallido resultado final. «Lo que no pueden hacer es cuatro marcas y yo empezar a desenterrar y que me digan luego que lo desentierre en el otro lado. Yo ya podía haberlo ganado, pero prefiero que Aurah gane», ha apuntado.

Una crítica que ha colmado la paciencia de Laura Madrueño: «Una cosa es que quieras dejar que Aurah gane y otra que no lo hayas comprendido». «Lo que tienen que hacer es tres marcas y no cuatro y me han dicho al momento que ese no era el sitio, que me moviese. Así que eso no es culpa mía. Además es que la comida es algo que ni me va ni me viene», ha declarado él visiblemente nervioso. Ante ello, Laura le ha reprendido: «Ese yo creo que es el principal motivo, que la comida ni te va ni te viene porque has empezado a jugar y te daba igual el juego. Me parece que nos estás cuestionando constantemente».

«No, no. Yo nunca cuestiono nada. Te estoy diciendo que lo que no se pueden hacer es una marca que no tiene que estar ahí», ha continuado diciendo el concursante en contra del equipo de ‘Supervivientes’. Frente a ello, Laura Madrueño ha aportado claridad al asunto: «Era una marca del juego anterior y estaba mucho más lejos a tu mesa y tus compañeras han empezado a desenterrar las marcas de su derecha, no de su izquierda».

En la misma línea, Laura le ha formulado a Ángel la siguiente pregunta: «Ángel, por favor, lo que te quiero decir es que si tus compañeras han empezado a desenterrar las marcas de su derecha, no sé por qué tú te has ido dos metros a tu izquierda». «Porque nadie me lo ha indicado», ha reseñado el concursante visiblemente molesto, cuestionado las explicaciones de la presentadora. Frente a ello, Laura, con cara de circunstancia y muy incómoda con la situación, ha querido dejar pasar este tenso momento dándole la victoria a Aurah.

El señor Ángel en su línea 😮‍💨



Mis dieses para Laura 👏🏻 #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/AtMn5LeZuW — ᥫ᭡✈︎HКЛ (@byHakuna) May 12, 2024

El choque entre Ángel Cristo y Laura Madrueño se extiende a Sandra Barneda

Sin embargo, Sandra Barneda ha vuelto a hacer explotar a Ángel Cristo cuando ha indicado que la organización hablaría con el concursante. «Sí, hablemos. Si la misma palabra estaba en las dos cajas no hacía falta desenterrar dos. Pero, claro, hombre, ¿cómo ibais a poneros de mi lado? Por supuesto que no porque el equipo es sagrado», ha soltado con sorna, dejando entrever posibles estrategias de la organización. «Ángel, yo no estaba ahí y el equipo efectivamente es sagrado», le ha replicado la presentadora desde Madrid.

En ese momento, Laura Madrueño ha vuelto a intervenir: «Tú te podías poner a rebuscar en la arena donde quisieras. No había una caja al otro lado, la marca la teníais a la derecha. ¿Por qué tus compañeras han empezado a desenterrar a la derecha y tú no? Tus compañeras lo han entendido perfectamente». «Yo pensaba que iban a empezar a la izquierda», ha vuelto a rebatir Ángel Cristo. Por si fuese poco, ha vuelto a señalar: «Yo nunca me quejo nada, si me estoy quejando es porque no pueden hacer esto». Un momento muy tenso que no se ha podido resolver frente a las cámaras y que ha obligado a cortar.