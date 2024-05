‘Supervivientes’ pone los pelos de punta por este inicio con Sofía Suescun tras años vetada

Uno de los platos fuertes de la gala de ‘Supervivientes 2024‘ comandada por Carlos Sobera ha sido la reaparición de Sofía Suescun. Tras varios años de distanciamiento con Telecinco, la pamplonica ha vuelto a la que fue su casa. Suescun lo ha hecho por todo lo alto y no ha dejado a nadie indiferente a tenor de los comentarios registrados en redes sociales.

Cabe recordar que fue el pasado domingo cuando ‘Supervivientes’ cebó la llegada de una visita a los Cayos Cochinos que revolucionaría la edición. No es para menos puesto que enseguida las redes sociales apuntaron a que se trataba de Sofía Suescun. Una apuesta que fue confirmada poco después y que se ha materializado durante la entrega de ‘Tierra de Nadie’.

En dicha gala, ‘Supervivientes’ ha apostado por la figura de Sofía Suescun puesto que nada más arrancar, los espectadores han podido ver a la joven en las playas de los Cayos Cochinos. En las épicas imágenes, la joven ha aparecido junto a la noria infernal; una de las pruebas a las que hizo frente en su edición de manera sobresaliente.

14 de mayo de 2024.

Así ha sido el épico regreso televisivo de Sofía Suescun a Telecinco #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/16s5TAEF21 — telemagazine (@telemgzn) May 14, 2024

Una vez subida en la noria, Sofía Suescun ha exclamado con gran emoción: ¡He vuelto!». Unas palabras que han generado un torrente de aplausos desde el plató. «Tengo los pelos de punta», ha añadido la joven influencer. «Estoy súper feliz de estar aquí. La verdad que muy agradecida y con una sensación de vivir un sueño. Es increíble lo que he sentido desde que he pisado estos cayos tan mágicos que tanto me dieron», ha añadido.

«Historia de la televisión»: los espectadores se movilizan ante la llegada de Sofía Suescun

Los espectadores de ‘Supervivientes’ han seguido muy de cerca la visita de Sofía Suescun. «No os puedo describir lo que estoy sintiendo ahora mismo con Sofía en la noria y en Supervivientes. Es superior a mí», ha compartido un seguidor del espacio. En la misma línea, otro exclamaba: «Pelos de punta». Así pues, todos han coincidido en calificar este momento como «historia de la televisión» y no es para menos puesto que se trataba de una de las visitas más esperadas.

¡SOFÍA SUBIDA A LA NORIA! Esto es HISTORIA de la televisión. PELOS DE PUNTA. #TierraDeNadie10 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) May 14, 2024

No os puedo describir lo que estoy sintiendo ahora mismo con Sofía en la noria y en Supervivientes. Es superior a mi. #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/qT0SzQhWy0 — Hermaite 💫 🇵🇸🇦🇲 (@GHermaite) May 14, 2024

La vuelta de Sofía, su llegada a SU noria infernal y sus vueltas a toda velocidad hace que reviva mi sofismo mutilado #SofíaDeSVuelta #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/C1Hat5ghpU — Señorín (@Senorin_) May 14, 2024

HISTORIA DE LA TV https://t.co/6I5DyOoUUZ — ROCHI (@Gastochii20) May 14, 2024

Pelos de punta ver a Sofía de vuelta y subida en la noria seis años después. Fue una gran ganadora #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/MlprLc8T7r — SABRINA (@_SrtaSabrina_) May 14, 2024

SOFÍA SUESCUN EN PANTALLA!🥹



Tengo ahora mismo los pelos de punta viendo a Sofía Suescun nuevamente subida en esa noria infernal donde hizo HISTORIA y verla nuevamente en pantalla después de años #SofiaDeSVuelta #TierraDeNadie10



pic.twitter.com/BmxhKcKkmW — Marcos (@ProgramasTV__) May 14, 2024

El inicio de Sofia caminando por la playa y rodando en la Noria

He sentido cosas #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/6aNlxqkyCD — Dara💫 (@SrtoDara) May 14, 2024

Sofía haciendo la noria ella sola nada más empezar la gala #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/uRGr56AaUG — 🥚❌🔥 STRONG boy 🔥❌🦁 (@StrongBoy__) May 14, 2024