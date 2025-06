Gloria Camila Ortega le dispara este dardo a Sofía Suescun tras sus últimas apariciones en Telecinco

Hace unos meses, Gloria Camila Ortega regresaba a la televisión tras años alejada de la pequeña pantalla. Lo hacía como colaboradora de dos programas de Telecinco, 'Tardear' y 'Fiesta'. Cadena en la que también trabajan dos de sus enemigos públicos: su expareja, Kiko Jiménez, y la novia de este, Sofía Suescun.

Además, con Kiko comparte también plató, pues ambos colaboran en 'Fiesta'. Mientras que Sofía tiene una sección propia en 'Socialité', en la que comenta todo cuanto pasa en 'Supervivientes 2025', un reality que ella conoce muy bien. A ninguno de los dos les ha hecho gracia el regreso de Gloria Camila a Telecinco, como así han hecho saber en varias ocasiones.

"Es curioso que quieras ir al lugar donde dices que te han tratado mal, en este caso Kiko. No es muy lógico. Yo no voy para coincidir con una persona que me ha tratado mal y al lugar donde supuestamente has denunciado a una persona", ha criticado Sofía Suescun, haciendo referencia a la denuncia que Gloria interpuso contra su ex. Unas palabras que no han tardado en tener la respuesta de la aludida.

Gloria Camila contesta a Sofía Suescun: "Al final todos volvemos"

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, no ha dudado en responder a la actual pareja de su ex. Lo ha hecho ante las cámaras de Europa Press, donde se ha mostrado firme: "A ver si me van a decir dónde puedo trabajar y dónde no. Es una cadena, es amplia y recibe a todo el mundo, igual que ella también ha vuelto, entonces bueno. Todos volvemos al final".

Por otro lado, Gloria Camila también habló sobre su actual relación con el cantante Álvaro García, quien es mucho más reservado que ella y no le gusta salir en los medios. Algo que la joven ha defendido: "Cada uno está enfocado en lo suyo, ¿no? Y tampoco queremos mezclar porque al final él tiene su trayectoria artística, y bueno, es diferente a todo lo que es mi mundo de prensa, de corazón. Y todo, pero bueno, todo bien", ha sentenciado.