Gloria Camila dice lo que muchos opinan de Escassi en 'Tardear' tras su cambio en 'Supervivientes 2025'

'Tardear' ha abordado este lunes la expulsión de Makoke de 'Supervivientes 2025' con su futuro marido, Gonzalo, y también la guerra abierta entre Escassi y Montoya y Anita. Y han sido varios los colaboradores como José María Almoguera y Gloria Camila los que han señalado el gran error del superviviente en esta recta final.

"Otro que está irreconocible, estamos llegando al final del concurso y ya está estallando por todo, es Álvaro Muñoz Escassi, que ya no puede ni con Anita y Montoya, le resulta insoportable la convivencia con ellos y cualquier gesto o palabra salta", advertía Verónica Dulanto.

A la vuelta del vídeo, el novio de Makoke daba la cara por Escassi en 'Tardear'. "Yo creo que Escassi es un señor, un gentleman, nunca ha dicho nada, ha estado callado y ha ido aguantando sin meterse en un lío, es un gran superviviente, ha hecho de todo. Pero creo que ha llegado un momento en el que ha dicho que no puede más y ha estallado porque hay faltas de respeto", defendía.

"¿Pero crees que esto con la final a la vuelta de la esquina le beneficia o le perjudica?", cuestionaba Verónica Dulanto. "Yo es que creo que Escassi hace dos semanas se quería ir de verdad", contestaba el novio de Makoke dejando claro que él era de su team y del de Damián y Borja antes de que Gloria Camila o José María Almoguera cuestionaran al ex jinete.

El pronóstico de José María Almoguera sobre el concurso de Escassi

Tras ello, era Leticia Requejo la que tomaba la palabra para decir que le hubiera gustado ver a este Escassi hace tiempo. "Yo decía que era un mueble, hubiese estado muchísimo mejor que sacara este carácter hace un mes y no ahora porque ahora se lo está comiendo porque le ha permitido a Anita y Montoya mucho", sostenía la colaboradora.

Después, 'Tardear' mostraba cómo incluso Álvaro Muñoz Escassi se niega a compartir vaso con Anita y Montoya porque según él llevan tres meses sin lavarse los dientes. "Yo le entiendo si fuera así", recalcaba Frank Blanco. "Hombre yo también, si eso es así que asco", apostillaba Verónica Dulanto.

Mientras que José María Almoguera se atrevía a pronosticar que todo esto le puede perjudicar a Escassi. "Yo creo que le puede perjudicar ahora salir de esta manera a Álvaro porque ha estado haciendo un concurso de 10 y ahora por una tontería con este juego feo...", aseveraba el hijo de Carmen Borrego. "Álvaro lleva varias acusaciones que...", apostillaba Gloria Camila.

"Es que a mí esto ahora me parece absurdo. Creo que es una acusación muy fea y que no era necesaria", añadía José María sobre la acusación de que Anita y Montoya no se lavan. "Esto es un concurso de supervivencia y unos a lo mejor están sucios por fuera pero hay otros que lo están por dentro", soltaba por su parte Kike Quintana.

Gloria Camila, rotunda contra Escassi: "Esto de llegar en silencio a la final no me gusta"

"Yo creo que Álvaro ya está un poco harto y que ha tardado mucho en despertar porque yo creo que él pensaba que le beneficiaba más estar callado y no meterse en trifulcas y en polémicas y ahora es cuando quiere solucionar todo eso porque ve que llega la final. ¿Pero qué pasa? Que muchos han llegado a la final sin meterse en polémicas y los espectadores agradecemos que muchas veces se mojen y entren en polémicas", defendía Gloria Camila.

A lo que Frank Blanco trataba de defender que son diferentes estrategias. "Es otra manera de concursar e igual de válida", defendía el presentador. "Pero esto de llegar a la final de 'Supervivientes' en silencio a mí no me gusta", replicaba Gloria Camila. "A mí me gusta que sea real y natural desde el principio", apostillaba.

"Pero eso depende de lo que sea 'Supervivientes' para cada uno porque aquí no paramos de oír que hay que dar vídeos y generar contenido y 'Supervivientes' es llegar a la final, superar las pruebas, que no te nominen y si te nominan tratar de salvarse. Y cada uno llega ahí como considera", insistía Frank Blanco. "Pero es que Escassi ha habido galas en la que no ha aportado nada", se quejaba Leticia Requejo. "Y le han dado por todos lados de que no hablaba", añadía Gloria Camila.