Anita o Makoke: Esta ha sido la expulsada de 'Supervivientes 2025' que se queda a las puertas de la final

Sandra Barneda ha vuelto a hacerse cargo de una nueva gala dominical de 'Supervivientes 2025' en la que la expulsión sorpresa ha tenido un papel protagónico. Por segunda semana consecutiva, el reality ha programado una expulsión entre los cinco nominados. Un acto que se ha saldado con Makoke fuera del reality a apenas semanas de su final y tras 95 días de concurso.

Nada más comenzar la gala, Sandra Barneda ha hecho alusión al televoto que, al comienzo de la misma, permanecía abierto. La audiencia se ha movilizado y el estado de las votaciones presentaban el siguiente aspecto: 31%, 29%, 21%, 12% y 7%.

Durante la gala, la presentadora ha advertido del movimiento en las votaciones. La audiencia no ha dejado de votar de manera gratuita en la app de Mitele hasta el cierre definitivo. Un acto, el cierre del televoto, que ha tenido lugar en La Palapa después de que los cinco expuestos diesen a conocer su alegato para quedarse en el concurso.

Así ha sido la ceremonia de expulsión en 'Supervivientes 2025'

Tal y como ha indicado Sandra Barneda, el primer salvado de la noche ha sido Damián Quintero. Poco después, el reality ha colocado a los nominados en la tradicional estructura de salvación en la que el barro ha simbolizado la continuidad de los nominados en el televoto. En esta ocasión, Montoya ha sido el concursante que ha contado con el apoyo mayoritario de la audiencia.

Es necesario reseñar que, a diferencia de anteriores ocasiones, el reality no ha salvado por orden de apoyo acumulado, sino que ha comunicado el apoyo del público de manera aleatoria. Una estrategia que ha servido para desviar la atención del masivo apoyo que tanto Anita Williams como Montoya tienen.

De vuelta a La Palapa, Sandra Barneda ha tomado la palabra para anunciar la salvación de Borja González. Un indulto que ha dejado la expulsión entre Anita Williams y Makoke. Este momento no ha tardado en llegar puesto que, minutos después, la presentadora ha comunicado: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Anita".

Las emocionantes palabras de Makoke tras su expulsión

Mientras que Anita Williams ha agradecido el calor de la audiencia con motivo de su salvación, Makoke ha declarado: "Quiero darle las gracias al programa, de verdad que es inmenso desde los redactores, cámaras, sonido. Es una barbaridad, una brutalidad. He crecido personalmente. Estoy encantada de estar aquí. Me llevo a todos, de verdad".

Así pues, la recién expulsada no ha dudado en dedicarles unas emotivas palabras a sus compañeros: "Anita y Montoya, disfrutad de vuestro amor. Eres una persona muy lista, utilizado para tu bien y no para tu mal. Borja te llevo aquí. Quiero que Luca y Bianca se conozcan. Damián, te quiero y Álvaro, capullo, al final he terminado queriéndote".

De igual manera y a pesar de la Peña por su marcha, Makoke no ha podido ocultar su emoción por volver a España: "Estoy loca por ver a los míos, a mis hijos, a mi novio. Tengo unos meses muy bonitos por delante y estoy emocionada y agradecida. Agradecida de que me habéis salvado y he llegado hasta aquí. De verdad que me voy muy feliz".

Además de dedicar emotivas palabras, la recién expulsada también las ha recibido. "Has sido muy grande tú. 95 días y eso que hablábamos, pero vas a ir o no vas a ir. Llevábamos más de un año comentándolo y no solo has ido, sino que has sido una pedazo de concursante que se ha puesto en todas las pruebas a luchar como nadie. Eres, de verdad, súper resiliente", le ha hecho saber la presentadora dominical del espacio.

Sandra Barneda no ha sido la única, puesto que Makoke también ha podido escuchar los ánimos de su hijo desde plató. "95 días cuando no dabas ni un duro por ti. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Llegas para el día 15, el cumple de tu nieto. Eres una auténtica campeona. Hasta ahí no llega cualquiera y lo has dado todo. has demostrado unos valores que cualquiera no tiene. Gracias por existir, por llegar hasta la final y sacar una sonrisa a todos y cada uno de los que están ahí", eran las palabras que le hacía llegar Javier Tudela visiblemente emocionado.