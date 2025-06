'Supervivientes 2025' anula la expulsión de Damián Quintero y se reincorpora al concurso por esta razón

'Supervivientes' ha sufrido durante la última entrega comandada por Carlos Sobera la pérdida de Álex Adrover como concursante. Tal y como le ha hecho saber el presentador, la luxación en la rodilla provocada durante la última prueba de recompensa resulta incompatible con su permanencia en el reality. Una marcha que coloca contra las cuerdas a la organización, que ha decidido rescatar a Damián Quintero como concursante.

Así se lo ha hecho saber al citado concursante, que resultó expulsado el pasado jueves a decisión de los espectadores. "Sobra una plaza vacante y por lo tanto en esta recta final, vamos a abrir micrófonos para hablar con Damián", ha asegurado el presentador para, acto seguido, comunicarle a Damián Quintero la baja de Álex Adrover. "Esto significa que hay una plaza vacante", le ha hecho saber.

Antes de tomar la decisión, el joven ha podido escuchar a Casandra, su mujer, quien le ha animado a seguir: "Yo ya sé que tienes muchísimas ganas de venir aquí y que te veías abrazándonos a todos. Ha sido una nominación muy dura a la que te has enfrentado. Me da mucha pena Álex. Es un gran superviviente, de diez, y me da rabia que por una lesión tenga que ocurrir esto. Ha surgido esta oportunidad y tienes que aprovecharla".

"Es la recta final del concurso y queremos verte dandolo todo. Hazlo por todos, por tu seguidores que han estado volcados pro ti, por tu familia, por ti... Damián, tienes que aguantar y me da mucha rabia que sea por una lesión, pero es una oportunidad que ahora mismo te dan. Confío en ti y por favor sigue", ha proseguido diciendo Casandra antes de que Carlos Sobera le preguntara a Damián Quintero por su respuesta.

La respuesta de Damián Quintero al ofrecimiento de 'Supervivientes'

A pesar de las dudas, el hasta ahora exconcursante ha confirmado su participación. No obstante, antes ha compartido: "Tengo muchas dudas. Lo primero es mandarle un beso enorme a Álex. Me jode en el alma con lo buena persona que es, pero tengo que ser honesto. Soy orgulloso y muy honesto. Son 24 horas fuera y no sé como una vuelta mía mis compañeros se la pueden llegar a tomar. 24 horas no son nada, realmente, miradme. No es que haya recuperado (peso)".

Por su parte, el presentador le ha dado a conocer la existencia de una condición en caso de volver al reality. Eso sí, éste debía confirmar o no su regreso antes de conocerla. Finalmente, el olímpico ha compartido su decisión: "Me subo a la barca, venga sí".