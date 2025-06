Gloria Camila se mete en un jardín por lo que suelta de Pelayo Díaz en 'Tardear' tras 'Supervivientes 2025'

Este jueves, 'Supervivientes 2025' volverá a vivir una expulsión que podría cambiarlo todo tras arrancar las últimas semanas de concurso. Una recta final marcada por la guerra abierta entre Anita y Montoya y el resto de concursantes y sobre todo con Escassi tras sus acusaciones. Y en 'Tardear' parece que todos están contra Montoya salvo Gloria Camila.

Tras ver un vídeo en el que se observa a Montoya hablar con Anita de la fuerte decepción que se ha llevado con Álvaro Muñoz Escassi y cómo Pelayo Díaz se quejaba ahora de que la pareja trate de hacer cosas tras quejarse de que no hacen nada, Belén Rodríguez era la primera en pronunciarse para dejar claro que aunque ahora su favorito es Pelayo en esta discusión está a favor de la pareja de 'La isla de las tentaciones'.

"Yo quiero que gane Pelayo, lo dije el otro día, pero en esta bronca tienen razón Montoya y Anita", aseveraba Belén Rodríguez. "Que pesada con Montoya y Anita", le soltaba Leticia Requejo. "Escassi le hizo una acusación muy fea el otro día solo porque estamos llegando al final del concurso y necesita cargarse a uno de los dos. Les dicen que no hacen nada, que se pongan a barrer y ahora cuando se ponen las pilas dicen que no entienden por qué están haciendo cosas, es que no se entiende", añadía Belén antes de que Gloria Camila diera su opinión.

Gloria Camila da la cara por Montoya, cuestiona a Pelayo Díaz y le frenan en 'Tardear'

Y es que la hija de José Ortega Cano recordaba que ella que había estado en 'Supervivientes' sabe como son las reglas del programa y no entiende de lo que se quejan Pelayo Díaz y su equipo. "Tengo que decir que Pelayo no son sus gafas, las gafas son en común y en grupo, es normal que Montoya las pida porque está en su derecho de usarlas igual que Pelayo", defendía de primeras.

"Y luego Montoya y Anita aparte de sobrevivir también han dado contenido, cosa que el otro grupo no han hecho", sentenciaba Gloria Camila poniéndose así de parte de la pareja de 'La isla de las tentaciones'. Un comentario que llevaba a que le abuchearan. "Es que Supervivientes no es solo sobrevivir ni pescar", insistía mientras se echaba encima a todo 'Tardear'.

"Te recuerdo que para haber un enemigo y otro enemigo tiene que haber dos personas, por un lado han estado Montoya y Anita y por otro Pelayo", le replicaba Miguel Ángel Nicolás. "Pero por qué existen Pelayo, Damián y Borja, ¿gracias a Anita y Montoya sino no hacen nada?", recalcaba por su lado Gloria Camila. "Pero si no se hubieran peleado entre ellos no habría contenido y no habría concurso", le contradecía Miguel Ángel.