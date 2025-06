Belén Rodríguez sorprende al decir ahora quién quiere que gane 'Supervivientes 2025' tras lo de Montoya

Este domingo, se desató una auténtica guerra después de que Escassi, Borja y el resto acusaran a Montoya y Anita de no hacer nada. Pero lo peor vino cuando llegaron incluso a denunciar que el andaluz podría haber agredido a su pareja. Algo que este lunes han analizado en 'Tardear' con una Belén Rodríguez muy clara al opinar.

"Mi análisis es que estamos llegando al final y los muditos, la banda de los muditos que han despertado y de repente parece que saben hablar, los machirulos pretendían cargarse a uno de los fuertes, Anita y Montoya y como no lo han conseguido están un pelín desesperados presionándoles porque llevan tres meses sin quejarse de ellos", empezaba opinando Belén Rodríguez.

Tras escucharla, Marta López se enfrentaba con ella al recordarle que si que habían conseguido expulsar a Carmen Alcayde. "Y luego todo esto viene porque son unos vagos, que dice que no va a pescar porque le duele las cervicales, pero para verle las bragas a Terelu no le duele", soltaba la colaboradora de 'Tardear'.

Marisa Martín Blázquez le daba la razón a Marta López. "Sí, ya sé que a mí nunca me la da nadie", aseveraba Belén Rodríguez. "Anita se ha cargado su concurso con esta defensa a ultranza de Montoya, que es verdad que nos ha dado mucho juego a nivel show, pero no ha hecho ni el huevo", sentenciaba la colaboradora.

"Lo que no es normal es que lleven 87 días y ni Anita ni Montoya sepan hacer una caña de pescar", soltaba por su lado Leticia Requejo. "Lo que no es normal es que lleven 87 días callados todos y ahora como se acerca la final lo digan todos a la vez", insistía Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez da la cara por Anita y Montoya y sorprende con su ganador

Asimismo, Belén Rodríguez como experta de realitys volvía a poner el foco en el gran error de todos los concursantes. "Lo que no es normal es que acorralen siempre a dos personas, es muy feo, son unos pandilleros", sentenciaba la colaboradora de 'Tardear'.

"¿No os parece sospechoso que Escassi, que todos pensábamos que se había quedado mudo, y que de repente ahora que no ha conseguido echar ni a Montoya ni a Anita estén desesperados y monte los pollos que montan?", insistía en preguntar Belén Rodríguez ante la defensa de Marta López al grupo de Escassi y Borja.

Pese a esta defensa de Belén a Anita y Montoya, la colaboradora dejaba claro quién es su favorito para hacerse con la victoria del programa. "Llegados a este punto que nos encontramos yo quiero que gane el concurso, que vais a flipar y no me he dado ningún golpe en la cabeza, Pelayo", soltaba la colaboradora. "Yo quería que ganara Carmen Alcayde pero a mí Montoya y Anita no me gustan desde hace tiempo, y no quiero que gane ningún machirulo. Y por eso quiero que gane Pelayo", concluía la colaboradora.