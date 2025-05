Belén Rodríguez recula su opinión sobre Montoya ante el duelo de expulsión de 'Supervivientes 2025' con Carmen

Belén Rodríguez ha dado un giro de tuerca radical a su opinión sobre Montoya en la semana en la que se juega su expulsión en 'Supervivientes 2025'. Este noche, se resolverá el televoto y se conocerá si el que debe abandonar el reality de Telecinco definitivamente es él o Carmen Alcayde.

El fenómeno en el que se convirtió el concursante sevillano se ha ido desinflando con la misma rapidez que se gestó, y parte de quienes le apoyaban le han dado la espalda. Y entre ellos se encuentra la histórica colaboradora televisiva.

"Yo que he sido la más montoyista, lo siento, ero es que ya no lo puedo soportar porque he visto dónde está su punto débil y su punto débil es hacerse la víctima. Entonces, sabe que en esta nominación los otros dos nominados (Anita y Carmen) son de su pandilla, que hay que dividir el mismo voto y que el grupo debe saltar por los aires para captar los votos", comentaba Belén Rodríguez en 'Tardear'.

Además, si Montoya era su ganador de 'Supervivientes 2025' hace unas semanas, ahora lo es Carmen Alcayde, sobre la que ha hecho un alegato para que se salve frente al andaluz: "España, por favor, meteos en Mitele, en salvar, y salváis a Carmen Alcayde, que ha hecho un concursazo impresionante y no se puede ir".

Marta López, por su parte, también mostraba predilección por Alcayde en este duro y épico duelo de expulsión que viviremos en la gala 13: "Yo prefiero que salven a Carmen y que se rompa ya está tortura de Montoya y Anita". Una sentencia que representa a muchos.

"Además, la gente que quiere que gane Anita, tiene que saber que Montoya es un lastre para Anita porque van a dividir el voto en la final y al final ganará Pelayo por descarte", apostillaba Belén Rodríguez a colación.

Todas estas palabras de la periodista y comentarista de realities contrastan (y mucho) con lo que declaraba hace unas semanas en el mismo plató de 'Tardear'. "La sorpresa de mi vida ha sido ver a un personaje como Montoya. Yo me he enamorado locamente de él, pero locamente. Me parece una bomba", decía.

"No sé dónde ha estado escondido todo este tiempo", llegaba a preguntarse entonces Belén Rodríguez respecto a lo necesario que ha sido el descubrimiento televisivo de Montoya, destacando su "magnetismo e inventiva". Ahora, todo eso se esfumó.