Mercedes Milá pone voz con 6 palabras a lo que muchos piensan de Montoya ante la expulsión de 'Supervivientes'

Montoya se enfrentará este jueves a uno de los puntos de inflexión en su paso por 'Supervivientes' al jugarse la expulsión con su gran apoyo de todos estos meses en la isla, Carmen Alcaide. La audiencia separará al dúo inevitablemente tras una nominación en la que Anita Williams ha quedado fuera de peligro. Y Mercedes Milá, fiel seguidora del reality, no ha dudado en sentenciar en sus redes el concurso del sevillano.

El de Utrera vivió este martes una gala de 'Tierra de nadie' algo complicada, y no solo por descubrir que seguirá a merced de los votos de la audiencia hasta el jueves. El ex de Anita Williams se derrumbó al ver imágenes de su familia y su perra, sin poder contener las lágrimas ante los espectadores.

Mercedes Milá no se corta al sentenciar con seis palabras el futuro de Montoya en 'Supervivientes': "No importa que gane o pierda"

"Montoya es mi concursante preferido. Montoya es flamenco y no soporta la malediciones, como él dice", comenzó sentenciando Mercedes Milá en su último post de Instagram. "Entró en 'Supervivientes' sin despedirse de otro programa de éxito en la cadena, 'La isla de las tentaciones', donde sufrió una puñalada en el corazón de su chica y se hizo de repente mundialmente famosos", recordó la periodista.

Así, la antigua presentadora de 'Gran Hermano' no dudó en confesar lo que más le gusta del indiscutible protagonista de esta edición de 'Supervivientes'. "Habla muy deprisa y a veces parece que ni él sabe muy bien lo que ha dicho. A mí me hace siempre gracia y a veces me llego a reír con tantas ganas que provoca que Scot se despierta asustado, creyendo que alguien no controlado por él ha entrado en nuestra casa", explicó refiriéndose a su perro.

"Para mí Montoya es un ser que te atraviesa el corazón, el mío ya no tiene remedio", aseguró Mercedes Milá, postulando al sevillano como su concursante favorito del reality. "Estoy segurísima de que no voy a ser la única que ama a Montoya y que a estas alturas de 'Supervivientes' sabemos que ya ni nos importará que gane o pierda este extraordinario programa", resolvió la comunicadora.