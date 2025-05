Anita Williams se planta antes de despedir la gala de 'Supervivientes' y abandona el directo

A pesar de haber reconducido su relación en 'Supervivientes', Anita Williams y Montoya han protagonizado un duro enfrentamiento a costa de un lapsus cometido por la joven. Una disputa que ha tenido su réplica en el conocido como 'Oráculo de Poseidón' donde Anita Williams ha llegado incluso a levantarse y marcharse en pleno directo.

Todo ha comenzado a raíz de un vídeo en el que se puede escuchar a Anita decirle a Montoya: "Perdón por cortarte tu guion". "¿Mi guion? Eso es una cagada lo que acabas de decir. Dime otra vez que tengo un guion", le ha espetado él de malas maneras. Una contestación que ha hecho brotar a la joven: "Que lo has entendido hijo mío. Tengo derecho a equivocarme, ¿no? ¿O soy la RAE? Sí ahora te bajas, es que me tienes un poco hartita ya, ¿sabes? Paso de estar así en bucle. SI lo quiere entender así, que lo entienda así".

Lejos de quedarse ahí, Anita Williams ha seguido defendiendo su postura: "No he querido decir que es guionista o que hace una película. creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo entiende. Pero si no lo quiere entender, que no lo entienda. No me voy a enervar por tonterías, que son tonterías y hay que decir todo perfecto para que lo entienda el señor".

Estalla la tensión entre Anita y Montoya: "¿Qué haces con esas formas?"

Ya en el 'oráculo de Poseidón', Anita Williams ha podido compartir su visión sobre el enfrentamiento: "Llevaba rato hablando él. Cogió las almendras y le dije no las mezcles y me dijo "no me cortes que estoy hablando a la cámara" y le dije "perdón por interrumpir tu guion"". "¿Quién ha dicho esto de que estoy hablando a la cámara? ¿Tú me consideras que soy un guionista, que lo que yo sufrí era un guion contigo?", se ha preguntado Montoya visiblemente indignado.

En la misma línea, Montoya ha proseguido diciendo: "Una palabra que me ha hecho mucho daño. Ella siempre busca la cámara que corta... A mí me da igual, no digas palabras que no salen que te encanta". "Lo que está diciendo Anita que dijiste, ¿lo dijiste o no? No te acuerdas, puede ser", ha preguntado la presentadora.

Frente a ello, Montoya ha tomado la palabra y Anita ha estallado diciendo: "Nada Sandra que no puedo hablar en todo el oráculo, ¿puedo hablar?". Un comportamiento que el concursante ha denunciado: "Pero esas formas, ¿qué haces con esas formas? Yo ya no voy a hacer más películas. Ya le he dicho que acabé".

"¿Puedo hablar que estaba hablando yo o qué pasa? Creo que no lo hemos escuchado solo aquí sino toda España... Automáticamente le dije que no me quería referir a eso. A veces las palabras no salen como uno quiere y tampoco soy la RAE. Él también ha dicho cosas que no eran las interpretaciones que le daba y si yo explico algo y no se entiende, no puedo hacer más", ha continuado explicando la joven.

El abandono de Anita Williams en pleno directo

La tensión entre los dos vivida en el oráculo ha provocado el abandono entre lágrimas de Anita Williams. "¡Es imposible hablar con él! Me rindo, ya está. Me rindo con él. Por mucho que yo le explique que no me quería referir a esa palabra, sigue sigue y sigue. Le he explicado millones de veces que no me quería referir a esa palabra, pero lo puedo explicar más alto, pero no más claro y llega un momento en el que una se cansa", ha declarado visiblemente abatida.

Además de este encontronazo, Sandra Barneda ha recordado la fragilidad de la joven durante las últimas semanas. A pesar de ello, la superviviente ha acotado el problema a este enfrentamiento con Montoya: "Pienso en mi hijo, en mi familia y todo, pero con la visita de Terelu, las ganas de Jorge... lo he dado todo en la prueba y lo voy a dar todo porque me tengo que aferrar a algo". En ese momento, Montoya no ha dudado en acercarse a hablarlo personalmente con la joven.

"No puedo escucharte así. Creo que hemos intentado medio hablar y no puedo escucharte así. Creo que ya lo hemos hablado y se ha quedado claro. Me preocupa, ¿qué familia tengo yo? Te tengo a ti y a Carmen. Sé que soy muy bucle, muy monologo, pero me dolió en el alma", le ha explicado Montoya. Ante ello, Anita Williams ha incidido: "Te lo he explicado 20 millones de veces, que no iba por ahí, y estuviste todo el día. Te fuiste a dormir sin hablar conmigo. ¿Eso cómo me sienta a mí? ¿De verdad te esperabas que volviera otra vez por la noche a pedirte perdón si ya te lo pedí?". "Me hablaste mal y tengo mis momentos", se ha excusado él.