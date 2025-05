Jorge Javier habla así de Montoya, al filo de la expulsión en 'Supervivientes 2025': "Entiendo a los saturados"

'Supervivientes 2025' ya ha entrado en su recta final y Jorge Javier Vázquez todavía no tiene ningún claro favorito. Así lo ha reconocido en su blog semanal de 'Lecturas', donde hace balance de esta edición y vuelve a manifestar su cariño hacia Montoya.

El presentador comienza su escrito lanzando una advertencia: "Cuidado porque se vienen curvas". Y es que, "los concursantes empiezan a verse como finalistas y los familiares se ponen tan nerviosos como ellos". "Entramos ahora en una fase del concurso muy adictiva porque después de tres meses les he cogido tanto cariño a los participantes que cualquiera te viene bien como ganador", añade.

En opinión de Jorge Javier, "cualquiera de los que están ahí merecen llegar a Mediaset en helicóptero, que es el sueño de todo el que se presenta. Me gustan todos. No tengo favorito". Acto seguido, da algunas pinceladas sobre cada uno de los concursantes que podrían hacerse con el triunfo. "Me ha sorprendido para muy bien Damián, que podría haberse hecho el tapado durante todo el concurso pero ha optado por arriesgar y entrar de lleno en la dinámica del reality. Se lo agradezco", reconoce el comunicador catalán.

Jorge Javier reconoce su predilección hacia Montoya: "Me sigue haciendo gracia"

Sobre Pelayo, cree que ha hecho un concurso muy "inteligente, entregándose al máximo en las pruebas y sorteando con templanza los inconvenientes de la convivencia". Y añade, "tenemos que hacer todo lo posible para que se quede en Mediaset". Ya que, cabe recordar que el estilista estaba colaborando en otras cadenas antes de fichar por 'Supervivientes'. También habla maravillas de Elena, la madre de Pelayo, de la que dice "me encanta tenerla en los platós porque no tiene filtro. Es transparente y combativa. Una auténtica bomba de relojería".

Pero, sin duda, Jorge Javier siente predilección por Montoya, como así ha reconocido en varias ocasiones, y lo vuelve a hacer. "Lo reconozco. Montoya me sigue haciendo gracia. Mucha", asegura. Aunque también dice: "Entiendo a aquellos que están un poco saturados de él, pero para mí pesa más todo lo que nos ha dado".

"Me parecería un poco respetuoso tirar al personaje una vez usado. Merece que, una vez finalizado el concurso, le acompañemos en el proceso de asimilación de todo lo vivido", añade. Eso sí, deja claro que "con todo esto no quiero decir que deseo que gane el concurso". "Todavía no tengo favorito. Queda mucho partido", sentencia Jorge Javier.