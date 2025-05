Jorge Javier da la estocada a Melody con sus palabras tras Eurovisión y le deja este recado: "Mala de solemnidad"

Como no podía ser de otra forma, Jorge Javier Vázquez ha dedicado su blog semanal de 'Lecturas' a comentar la final de Eurovisión 2025 que se celebró el pasado sábado. Y, en concreto, ha analizado la actuación de Melody, a la que ha enviado una serie de consejos tras el batacazo que sufrió en las votaciones.

"Estuve todo el sábado cantando el estribillo de 'Esa diva', hecho que califico de milagroso teniendo en cuenta que la canción me parece una birria tendida al sol. Mala de solemnidad y un delirio cañí rancio", empieza diciendo el presentador de 'Supervivientes', reconociendo su animadversión por el tema con el que Melody nos representó en Eurovisión.

Pese a esto, Jorge Javier Vázquez confiesa que "me la he llegado a aprender porque como 'emo sido bombardeados' por tierra, mar y aire. Hasta el hartazgo. Sin descanso. De una manera inmisericorde". Tras lo cual lanza una pregunta: "¿Qué hacemos a partir de ahora con Melody?". Eso sí, el comunicador no duda en "darle las gracias por su entrega. No ha podido hacer más ni mejor. Siempre contenta. Siempre positiva. El problema es que su talento está muy por encima de todo lo que se le ofrece. Todos la amamos".

El consejo de Jorge Javier Vázquez a Melody: "Debería rebajar unos cuantos tonos para no caer en la caricatura"

En su opinión, la sevillana "ha jugado bien su papel de diva. Quizás en algunos momentos en exceso", piensa Jorge Javier. Y le deja un poderoso consejo: "Pero ahora que ha pasado el souflé debería rebajar unos cuantos tonos para no caer en la caricatura. Melody no tiene que demostrarnos nada. Ahora son los profesionales los que deben estar a su altura y ofrecerle retos con los que pueda desplegar toda su artillería artística".

"Ella, que lleva tantos años de oficio a sus espaldas, debe afinar su instinto y formar un equipo que la coloque donde merece estar. Lleva demasiados años trabajando para demostrar que es una estrella. Lo es. Todos lo sabemos. Ahora toca que se pongan las pilas los otros", sentencia Jorge Javier Vázquez.