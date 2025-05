Miguel Lago pone los puntos sobre las íes sobre Melody y desmonta la trastienda de Eurovisión en 'Sonsoles'

Han pasado tres días desde la final de Eurovisión y sigue habiendo varias polémicas abiertas. Más allá de la presencia de Israel y lo que sucedió con el televoto, en todos los programas de televisión no se para de hablar sobre Melody y su desaparición tras cancelar sus compromisos con RTVE. El último en pronunciarse ha sido Miguel Lago en 'Y ahora Sonsoles'.

Este martes, 'Y ahora Sonsoles' seguía analizando lo sucedido con Melody e Isabel Rábago avanzaba que la cantante no se va a pronunciar sobre los problemas políticos y que está muy tranquila pues ha visto que tiene mucho apoyo y que no paran de salirle nuevos conciertos para los próximos meses.

"Hay carreras de artistas que han quedado enterradas tras Eurovisión pero este no va a ser el caso", apostillaba con rotundidad Miguel Lago, antes de que Lorena Vázquez avanzara que según un amigo de Melody la artista ya había mostrado su malestar con la organización de RTVE semanas antes del festival.

"Me dice que Melody si está enfadada y que es un enfado que viene de lejos porque ni se la dejó escoger a los bailarines y que se le impuso una versión que no era la que a ella más le gustaba y que semanas antes contaba a su entorno que estaba arrepentida de lo fiscalizada estaba y que había llegado a decir que ojalá no hubiera ganado el Benidorm Fest", adelantaba la periodista.

Miguel Lago frena la insinuación más repetida sobre Melody tras Eurovisión

Miguel Lago en 'Y ahora Sonsoles'

Tras escuchar a su compañera, Miguel Lago era claro. "Melody ya explicó que tenía que adaptar la canción a lo que RTVE dijera y que había aceptado los cambios de buen grado y que un artista cuando lleva su canción con su producción pasa a formar parte de RTVE con los jefes que vienen y dicen una cosa, es normal que un artista se rebele un poco y diga a su entorno pues me tienen hasta el higo", recalcaba el colaborador.

Tras ello, Isabel Rábago retomaba para decir que a ella de eso no le habían dicho nada y que lo único que el enfado y la decepción de Melody es por los motivos externos que le han afectado. "Es normal porque se ve que se encuentra con una puntuación horrible por motivos espurios", apostillaba Lago. "Si es que son dos notas y dos arreglos y no es relevante", añadía el cómico dejando claro que la versión tampoco había cambiado tanto con respecto a la original.

"Si es que todos los artistas tienen jefe y ya está. Yo estoy empeñado en contar aquí chistes guarros y no me dejan y me tengo que adaptar y voy hablando pestes de los directores del programa por detrás pero aquí no, son los mejores", proseguía diciendo con sorna Miguel Lago. "Las trastiendas han existido siempre", recalcaba Sonsoles antes de que Lorena Vázquez puntualizara que Melody estaba muy agradecida por la oportunidad y que había hecho todo lo posible para defender esa versión.

"Ella está agradecida pero eso no quita que en algunos momentos se haya sentido fiscalizada y que no haya podido decidir cosas que le habría hecho ilusión", añadía Lorena Vázquez. "Pero si la versión final es mejor que la primera también hay que decirlo", concluía Lago. "Si es que le pasó lo mismo a la que fue antes que Melody que por mucho que intentó cambiar RTVE seguía siendo horrible, la de Zorra", sentenciaba.