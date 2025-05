Xabier Fortes dicta sentencia sobre Israel en Eurovisión y pone el foco justo en el fondo de la polémica en TVE

La participación de Israel en Eurovisión continúa en el punto de mira después de que Pedro Sánchez haya pedido su descalificación del festival tras encumbrarse con el segundo puesto el pasado sábado. Unas tensiones políticas que Xabier Fortes resumía este lunes en 'La Noche 24 horas' ofreciendo su análisis más sincero sobre la problemática.

"Parece que le damos más importancia a cómo hemos quedado en Eurovisión o a su polémica que a la realidad que está pasando ahora mismo en Gaza. Esos niños condenados a muerte, esa hambruna brutal provocada por Israel y sepultadas todas las posibilidades en un genocidio interminable del pueblo palestino", comenzó explicando el presentador de 24 horas tras repasar la polémica.

Xabier Fortes, contundente sobre la presencia de Israel en Eurovisión: "Es un genocidio"

Así, sentenció la petición de Pedro Sánchez a la organización del festival, a quiénes ha pedido equiparar la situación de Israel con la de Rusia, que fue descalificada en 2022 por su invasión a Ucrania. "Es cierto que hay todo el derecho del mundo a plantearse si Israel debe estar, si invitas a Israel por qué a lo mejor no a Palestina que son sus vecinos. Si a lo mejor el Eurofestival ya no es de la canción si no de la geopolítica. Eso es un síntoma de lo que pasa, pero evidentemente hay que poner el foco en qué ha originado todo esto", sentenció Xabier Fortes.

"No hay que olvidar los atentados terroristas de Hamas y la respuesta de Israel, que después de décadas y décadas de opresión sobre el pueblo palestino y de matanzas indiscriminadas llega ya al nivel máximo, que es el genocidio", continuó explicando el presentador de 'La Noche 24 horas', que recibiría entonces al actor Carlos Hipólito para continuar el debate sobre la polémica eurovisiva. Y el invitado no se mordió la lengua a la hora de hablar del certamen.

"Eurovisión tendría que reinventarse para que sea un concurso de canciones y no un concurso político. Lo que ha pasado es lamentable, pero también creo que está sirviendo para que una vez más los políticos de este país estén lanzándose bolas de fango, utilizando bulos para decir que Melody ha dicho cosas que no ha dicho", comenzó explicando el actor a Xabier Fortes.

Carlos Hipólito sobre el mensaje de RTVE apoyando a Palestina: "Me siento orgulloso"

"Han dicho que Melody ha dicho que lo que le daría vergüenza es votar al PSOE, que parece que es un bulo. ¿Cómo se pueden utilizar estas cosas de esa manera tan rastrera?", lamentó Carlos Hipólito, cargando de lleno contra la participación de Israel en el festival. "A mí me parece que Israel, con todos los respetos, no debería estar ahí, porque lo que está pasando es tan terrible que no se puede hacer la vista gorda y hacer una fiesta. ¿Y lo que ha contestado el gobierno israelí?", señaló el invitado.

Carlos Hipólito, actor: "Eurovisión tendrá que reinventarse para que vuelva a ser un concurso de canciones y no un concurso político"#LaNoche24h

▶https://t.co/KvgtvoBNbh pic.twitter.com/EPkgkfXszm — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) May 19, 2025

"Yo me siento orgulloso de que RTVE hiciera esta declaración y ojalá hubiésemos hecho lo de los belgas, que se fueron a negro durante la actuación de Israel. A mí me parece que es una cosa que cae por su peso. Esto no te hace antisemita, te hace simplemente decente", sentenció el actor antes de que Xabier Fortes diese por terminado el debate para avanzar con los contenidos de la noche.