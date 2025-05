Melody paraliza el directo de 'Vamos a ver', rompe su silencio en Telecinco alto y claro y lanza este aviso

Melody ha sorprendido en directo al equipo de 'Vamos a ver' al tomar la decisión de salir de su casa en Mijas (Málaga) -donde permanecía aislada y recluida desde su vuelta de Eurovisión 2025- y dar la cara ante los micrófonos del programa de Joaquín Prat en Telecinco.

La cantante, en el centro de las miradas de todos los medios y de sus seguidores tras cancelar su agenda planificada con RTVE, se ha acercado a la periodista de 'Vamos a ver' enviada a Mijas y ha concedido así su primera 'entrevista' a la cadena de Mediaset y no a TVE después de todo el revuelo que se ha formado; llegando a apuntarse a un enfado por su batacazo en el festival.

"No es cuestión de estar en silencio ni nada. Yo he decidido venirme a mi casa unos días porque tengo un niño pequeño y lo necesito", ha declarado en primer lugar, desmintiendo que su paréntesis mediático se deba a otro tipo de razones como se está especulando. "Lo que yo pido es que estéis tranquilos. Hoy se va a publicar cuándo va a ser la rueda de prensa y os contaré cosas y anécdotas que me han pasado y que he vivido", ha avanzado.

"Pero se está formando una... y no entiendo qué es lo que está pasando. Yo sé que me queréis un montón, pero yo necesito salir hoy de paseo con mi niño. Es pequeño, es menor y quiero sacarle en su bicicleta y que no estéis aquí, pasando también calor", ha pedido encarecidamente Melody a los medios desde esa conexión exclusiva con el programa 'Vamos a ver' de Telecinco.

Melody: "Yo estoy bien. El arte y la música siempre están por encima de todo"

Al hilo, ha prometido respuestas y total transparencia: "Bien sabe Dios que os voy a atender sin problema porque lo he hecho siempre. Soy una curranta y yo os doy vuestro sitio. Y nada, que estéis tranquilos porque yo estoy bien y voy a dar las declaraciones muy prontito". Será, como ha avanzado, la próxima semana.

A continuación, preguntada por si siente que ha salido perjudicada de Eurovisión 2025, ha sido muy tajante: "Jamás, jamás. El arte y la música siempre están por encima de todo y lo que a mí me quiere la gente también".

"Ni me escondo ni hay nada raro"

"No os preocupéis que hablaremos con calma y os daré mi opinión. Simplemente ahora lo que pido es un poco de calma estos días porque lo que necesito es salir a la calle con mi niño; y en breve estaré con vosotros. Únicamente pido un poquito de respeto", ha apelado Melody en su reaparición.

"¿Qué te parece el televoto?", le ha preguntado la reportera de Joaquín Prat para rascarle algún titular al respecto. "Lo diré en la rueda de prensa todo", ha asegurado ella. "Solo he salido para que veáis que ni me escondo ni hay nada raro, pero obvio que después de tantos meses necesito unos días de descanso", ha concluido Melody.